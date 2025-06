Randy Orton busca romper un récord en SummerSlam

Randy Orton ha dejado un legado importante durante sus participaciones en SummerSlam a lo largo de su carrera, siendo su primer combate en el año 2003 dentro de la Cámara de Eliminación. En estos eventos, Orton ha luchado en 16 ocasiones y se ha enfrentado a rivales como The Undertaker, John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar e incluso a Hulk Hogan (siendo este último el último combate de Hogan en la WWE), alcanzando un registro de 8 victorias, 7 derrotas y 1 empate.

► Randy Orton quiere ser campeón en SummerSlam

Durante el Kickoff de WWE SummerSlam de este sábado, Randy Orton reflexionó sobre su legado en SummerSlam y que desea inmortalizarlo derrotando a John Cena, a la vez que buscará superar a The Undertaker como la estrella con el mayor número de combates en dicho evento.

«Gané mi primer campeonato mundial en SummerSlam en 2004 y he competido en dieciséis SummerSlams hasta la fecha, lo que me coloca empatado con el mayor número de combates en SummerSlam en la historia de la WWE, empatado con el mismísimo Undertaker. Así que, en SummerSlam será mi combate de récord. Les diré una cosa: me veo saliendo del MetLife Stadium con el oro en la cintura, Michael Cole, y voy a pelear contra John Cena, lo haré en MetLife, y tendré a todos estos hermosos neoyorquinos allí animándome»

The Viper se encuentra actualmente en la final del torneo King of the Ring de este año representando a «WWE SmackDown» y se enfrentará al ganador entre Jey Uso vs. Cody Rhodes este lunes por la noche en «Raw» para determinar al representante de la marca roja. La final del torneo se llevará a cabo el próximo sábado en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita, y el ganador (Orton aspira a que sea él), retará a Cena en SummerSlam por el Campeonato Indisputable WWE.