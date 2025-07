Randy Orton: «Ahora WWE entiende qué es la familia»

En incontables ocasiones trabajadores actuales o extrabajadores de la WWE han contado episodios donde pusieron a la empresa por encima de su familia para contentar a Vince McMahon. Por ejemplo, Jonathan Coachman contaba hace un tiempo:

«La otra parte de Vince, sin embargo, es que no le importas. No le importas, no le importa tu familia.

«Hubo una vez en la que estaba en casa en Nochebuena y recibí una llamada para volar de regreso a Connecticut desde Kansas porque Vince quería filmar un sketch para estar en un programa el lunes para poder pasar tiempo con su familia.

«Ese es el Vince que creo que más recuerdo. Mientras fuera bueno para él y para la compañía, no le importaba el hecho de que estuviéramos con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestras familias».