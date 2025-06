Randy Orton a Zilla Fatu: «Creo que te veré pronto»

Del 20 al 22 de junio se celebra en la ciudad de Nueva York el Fanatics Fest NYC, un festival que reúne a deportistas, celebridades, coleccionistas y marcas en un entorno que mezcla lo mejor de los eventos tipo Comic‑Con con el mundo del deporte. En 2025, puede encontrarse allí a la leyenda viviente de la NFL Tom Brady, a la megaestrella de la NBA Kevin Durant o al icono de Hollywood Kevin Costner.

Y por supuesto también están presentes muchas Superestrellas WWE como Cody Rhodes o Rhea Ripley. Aunque en esta ocasión miramos particularmente a Randy Orton debido a que el futuro miembro del Salón de la Fama tuvo un breve encuentro con Zilla Fatu, joven promesa de la lucha libre que sigue los pasos de su padre, el fallecido luchador Umaga. Además, Orton le dijo: «Probablemente te veré pronto«.

Randy Orton and Zilla Fatu linked up at Fanatics Fest

“i’ll probably be seeing you soon”

👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/LdxT0y41R1

— FADE (@FadeAwayMedia) June 22, 2025