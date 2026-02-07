SmackDown: Randy Orton es el primer clasificado para Elimination Chamber

En el turno estelar de Friday Night SmackDown, Aleister Black, Randy Orton y Solo Sikoa fueron los participantes de la primera amenaza triple clasificatoria para Elimination Chamber.

► Momentos clave

En el primer segundo de la lucha, los tres se intentaron hacer sus movidas finales, lo cual marco el ritmo de una lucha muy veloz. Aleister Black, quien no está en la mejor de las rachas, casi le vuela la cabeza a Sikoa de una patada.

Tanto Sikoa como Black entendieron que lo mejor era dejar fuera del ring a Randy Orton, el más experimentado y peligroso. Ya que estaban sin The Viper cerca, ambos intercambiaron castigos: Sikoa azotó en súplex a Black, mientras que éste le puso una palanca a la pierna. Orton regresó, y se dispuso a bailar un zapateado en sus dos rivales.

Black logró darle una buena tunda a Orton. Sikoa sacó del encordado a Black y lo lanzó contra la barrera de protección, muy cerca de donde estaba Trick Williams observando las acciones.

Lariats de Orton a Sikoa. Poco después, Samoan Drop de Sikoa para Black… Un nuevo súplex para Black que incluyó un intento de toque de espaldas… Sikoa intentó Samoan Drop desde las alturas, pero Black pudo evitarlo. Pero no pudo evitar un superplex de Orton… De inmediato, Sikoa sorprendió a Orton lanzándose en plancha desde la tercera, con la cual casi termina la contienda.

Black emprendió una ofensiva contra sus dos rivales, la cual fue frenada por un powerslam de Orton. Luego, Orton azotó a Sikoa en la mesa de comentaristas en dos ocasiones. Lo mismo le recetó a Black.

DDT colgante de Orton a Sikoa… Black volvió al ring, pero recibió un Spinning Solo… Black evitó el Samoan Spike y logró un súplex alemán… Falló el Black Mass para Orton, quien le aplicó el RKO… Black pudo rodarse fuera del encordado para evitar la derrota… Sikoa preparó el Samoan Spike para un distraído Orton, quien, de la nada, aplicó RKO para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Randy Orton es el primer clasificado para Elimination Chamber. La próxima semana continúan las eliminatorias. La de Raw no se ha anunciado, pero en SmackDown se medirán Cody Rhodes, Jacob Fatu y Sami Zayn.