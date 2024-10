Randy Orton a Dominik Mysterio: «Disfruta, chico»

Para el miembro del Salón de la Fama de WWE Rey Mysterio el mayor orgullo de la carrera de su hijo, Dominik, hasta ahora es cuando lo traicionó en Clash at the Castle 2022: “Creo que el momento en que se volvió contra mí y Edge. Creo que fue un momento muy… es un momento al que no quiero volver a recordar, pero el hecho de que hizo lo que hizo, decidió tomar su propio camino, lo entiendo muy bien, pero al final del día, no cruces mi camino una vez más porque le voy a dar una golpiza.”

► La traición de Dominik

«The Greatest Mask of All Time» quizá no sabe tanto de traiciones, siempre ha preferido mantenerse en el lado bueno de la historia, pero sin duda Randy Orton sí; de hecho, hablamos de uno de los mayores traicioneros, y de uno de los grandes heels, de todos los tiempos. Así que es interesante descubrir qué le dijo «The Viper» a «Dirty Dom» después de aquel momento que supuso un antes y un después ya no solo para el joven luchador sino para toda la compañía viendo lo que ha ocurrido desde entonces.

«Definitivamente creo que ha cambiado a medida que mi carrera ha evolucionado. Pero en este momento, lo primero que me viene a la mente es que Randy siempre ha estado ahí. Siempre me ha enviado mensajes, incluso antes de que él regresara. Recuerdo cuando traicioné a mi papá, él fue uno de los primeros en enviarme un mensaje diciéndome algo como: ‘¡Claro que sí, disfruta el viaje, chico’«, comenta Dominik en una nueva entrevista en The Bootleg Kev Show.

