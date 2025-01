Randy Orton a Baron Corbin: «Alguien no te quiere en WWE»

Antes Baron Corbin, ahora Tom Pestock, aunque quizá pronto Bishop Dyer, analiza en profundidad sus últimos tiempos en WWE y su abrupta salida de la compañía. Lo hace en una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight. A continuación, destacamos las declaraciones más interesantes del actualmente agente libre.

► Sus últimos tiempos en WWE

«Creo que para mí, con mi contrato terminando en WWE y decidiendo no renovarlo, obviamente eso dolió y encendió una chispa, porque sentí que en mi carrera en WWE estaba en un terreno inexplorado, en cierto sentido. Había ido a NXT, me reinventé y puse mucho esfuerzo en ello, aunque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Tuve una conversación antes de moverme a NXT. Me sentaron, voy a ser educado. Hablamos al respecto. Bruce Prichard, voy a ser educado. Él dijo algo como: ‘Sabes, esto no está funcionando, queremos que vayas allí, te reinventes, tengas nuevos movimientos, pierdas algo de peso, bla, bla, bla.’ Y lo hice, y creo que tal vez no estaba destinado a tener tanto éxito como tuve allí. Pero tienen un sistema increíble con el talento que tienen, los productores, los entrenadores y los escritores, es imposible no tener éxito allí. Creo que la rompí, y eso no podía ser negado.

«Volví al roster principal, y soy una persona muy abierta y honesta. No soy capaz de mentir o andar con rodeos. Pero cuando regresé, sentí que alguien me estaba reteniendo, en el sentido de que eso no se suponía que funcionara, porque salía a hacer dark matches, o cuando luchaba en TV, la multitud estaba enloquecida por mí. Eran las mejores reacciones que había tenido en años, desde que fui el Rey o el Constable. Cuando obtenía todo ese heat, esto era lo opuesto: la gente coreaba mi nombre. Había momentos en los que Apollo estaba siendo golpeado y coreaban mi nombre, y él me miraba como diciendo: ‘Estás over, es una locura.’ Cada noche era una locura. Mis reacciones, y sin ego, digo que, aparte de tal vez Cody, Randy y Kevin, eran las mejores de todo el show, cada noche en SmackDown. Eso haciendo dark matches o en TV, como en Berlín, hicimos ese combate en pareja, y estaban desquiciados. Regresaba tras bastidores y Regal siempre decía: ‘Esto es increíble, el trabajo es asombroso. Te aman.’ Road Dogg decía: ‘Corbin, estás over en esta ciudad.’ Y yo decía: ‘Es en todas las ciudades, no es solo una casualidad.’ Incluso uno de los escritores, estábamos hablando de convertirme en heel y yo decía: ‘No lo sé, hombre, nunca hemos hecho este babyface.’ Querían que fuera diferente, y yo pensaba: ‘¿Qué tenemos?’ Luego salíamos y, no recuerdo en qué ciudad fue, tal vez Arkansas o en algún lugar, y fue una locura. Rompieron el techo coreando mi nombre durante el combate, incluso cuando no estaba en el ring, solo en el apron o algo así. Aplaudían todo. Regresé y el escritor principal de SmackDown dijo: ‘Te dije que deberías volver aquí, darnos a todos el dedo y marcharte,’ porque la reacción fue tan buena. Así que creo que eso fue frustrante. Pensaba: ‘Hombre, todavía hay algo ahí, tal vez sin resolver, que podría volver y lograr como ese babyface con el público animándome.’ Creo que eso me hizo tener más hambre de triunfar, después de que me dijeron: ‘Vamos a tomar una dirección diferente,’ después de haberme dicho antes: ‘Queremos cambiarlo todo,’ y lo haces, y es exitoso.

«Al mismo tiempo, soy muy consciente de mí mismo. Hubo momentos con lo de JBL en los que creo que podría haber funcionado si lo hubiéramos hecho diferente, lo cual habíamos propuesto varias ideas. JBL es el hombre, es increíble. Enviaba propuestas increíbles y simplemente morían en el aire. Pero me paraba allí y sentía que no estaba funcionando. No estaba obteniendo las reacciones que quería ni nada de eso, mientras que seis meses antes todo estaba funcionando perfectamente. Lo estaba dando todo, como me pidieron. Siempre he hecho todo lo que me han pedido, y luego me dicen: ‘Vamos a tomar una dirección diferente.’ ¿Qué? Eso fue frustrante, porque al final del día no hay nada que puedas hacer. Hablaba con Randy al respecto, muchos chicos se acercaron, sabes, lo siento, chicos que esperas como Seth, Finn, Kevin, son personas increíbles, también Punk y Randy. Pero Randy me decía: ‘Hombre, honestamente pensé que estarías aquí otros 10 años. No lo entiendo. ¿Te importa si hablo con Hunter sobre esto?’ No sé si alguna vez lo hizo, pero dijo: ‘Alguien no te quiere. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso.’ Siento que sé quién es, pero eso no viene al caso. Pero tenían suficiente poder para matar lo creativo o lo que sea, y ellos tienen que dormir con eso por la noche. Eso es cosa suya. Pero durante 13 años creé esta entidad que soy yo, que es Tom Pestock, y creo que eso me ayudará a seguir avanzando. Y, nuevamente, no habría tenido eso sin WWE.»

► Un adiós sorprendente para los fans

«Mi tuit tuvo dos millones y medio de vistas. La gente estaba sorprendida. Yo estaba sorprendido. Aunque, de una forma extraña, cuando tu instinto te dice algo, como dije, creo que hubo una persona en particular que estuvo detrás de todo esto, y apesta, pero es lo que es. No voy a llorar por eso porque estoy agradecido por todo lo que tuve allí y cada oportunidad que tuve allí. No puedo dejar que una sola persona me ponga en un mal lugar. No voy a permitir que una persona controle mis emociones. El hecho de que Randy Orton me esté llamando, diciendo que hay alguien que no te quiere, nuevamente, sé quién es. Se lo dije, y él me dijo: ‘Sí, probablemente tienes razón.’ Pero cuando alguien de esa magnitud dice: ‘Quiero hablar con Hunter,’ te hace sentir bien, porque muchas otras personas ven el otro lado de la moneda. Dicen: ‘Oh, hombre, no, él es realmente bueno.’

«No sé por qué nadie puede hacer lo que yo hago, en el sentido de salir y hacer que la gente crea en la autenticidad de lo que estoy haciendo. Ya sea Happy Corbin, Sad Corbin, Wolf Dogs o lo nuevo que estaba haciendo con Burn the Ships y siendo yo mismo, la gente lo creía. Y además, podía hacer que la gente creyera. Perdí diez millones de veces, pero la gente seguía abucheándome y divirtiéndose. Cuando trabajaba con diferentes babyfaces, aunque perdiera cada semana, seguían creyendo que había una posibilidad de que ganara, una posibilidad de que arruinara al otro tipo, y ese es un talento especial. Y también hacerlo sin quejarme. Hay muchos que andan con caras largas cuando no están ganando o no consiguen lo que quieren. Yo solo hacía mi trabajo, y estaba feliz de hacerlo.

«Cuando lo pienso ahora, como hablamos antes, tal vez debería haber sido un poco más egoísta con lo que hacía. Quizás eso me perjudicó, y podría haber terminado tres o cuatro años antes. Nunca se sabe. O tal vez me habría ayudado, porque hay algunos que son así, y ves que eso beneficia a unos y no a otros. No lo sé. No hay un camino correcto para encontrar todo el éxito que deseas«.

► Quería ser Campeón Mundial

«100%, por eso estaba allí. Quería ser Campeón Mundial. Quería tener ese logro conmigo por el resto de mi vida. Es algo genial para contarle a la gente cuando tenga 60 años o para decirles a mis hijos: ‘Fui Campeón Mundial en WWE, aquí hay una foto de eso.’ Ya fuera una carrera de un día, como la de Kane, o lo que sea, yo quería ese momento. Y lo hice por mucha gente. Ayudé a construir a Braun. Quiero decir, no es que estas personas necesitaran ser construidas, pero trabajé con ellos. Braun siguió adelante y luego ganó el título de Bray Wyatt. Seth Rollins, trabajé con él, y luego fue a SummerSlam contra Brock Lesnar. Roman Reigns hizo lo suyo, llegó a WrestleMania. Yo no estaba teniendo esos grandes momentos, pero tuve muchos momentos grandes y geniales. Hubo muchísimos.»

► Se sintió irrespetado

«Estaba sentado con el escritor principal de SmackDown, y todavía me hierve la sangre al recordarlo, porque no solo me afecta a mí. Le dije: ‘Oye, ¿tenemos alguna idea? ¿Qué estás pensando creativamente?’ Y él respondió: ‘Bueno, ya tenemos a Jacob en marcha, así que vamos a necesitar cuerpos para él.’ Yo pensé: No somos cuerpos, amigo. Nadie en este roster es solo un cuerpo. Fue tan frustrante escuchar eso. Como dije, no se trata solo de mí, pero demuestra lo que piensan de [nosotros]. En ese momento llevaba 12 años en la compañía, ¿y soy un cuerpo para alguien más?

«Mira, si quieres decir algo como eso, di: ‘Oye, creemos que serías genial porque podrías ayudar a construir a Jacob, podrías hacerlo lucir como un monstruo.’ Perfecto, estoy listo, vamos. Pero decir ‘necesitamos cuerpos’ es tan irrespetuoso, sobre todo hacia personas que salen ahí todas las noches, arriesgando su vida, porque las carreras pueden terminar en un instante. Mira a Big E, un suplex mal hecho y puede que nunca vuelva a luchar. Puede acabar así de rápido, o podrías terminar cuadripléjico. Todas esas cosas pueden pasar. Es tu medio de vida, es como pones comida en la mesa.

«Estoy muy agradecido de haber tenido una carrera tan larga que no tengo que preocuparme por eso. Pero si llevas tres años y solo te consideran un cuerpo, como si ni siquiera fueras un ser humano, ¿en serio? Vamos, hombre. Hace falta de todos. Los chicos que están ahí como extras son tan importantes como el talento principal en cierto sentido, porque sin esos chicos haciendo su parte, no tendríamos grandes superestrellas. Necesitas a gente que pueda hacer eso y hacerlo bien. A veces creo que eso es más difícil que ser el tipo de la cima, al que le dan todo, al que le dan todas las oportunidades y lo construyen en un pedestal. Cuando eres uno de esos tipos que está luchando desde abajo, arañando por esos dos o tres minutos en un show, es mucho más difícil sobrevivir, ser feliz y tener éxito que ser el tipo al que ya pusieron en un pedestal y todo se canaliza hacia él. Eso es fácil. Lo único difícil es el tiempo que lleva. Pero cuando estás en la cima, te lo dan todo. Es mucho más difícil estar abajo, pelear cada oportunidad y ser llamado solo ‘un cuerpo’. Le dije algo al respecto, y me respondió: ‘No pensé en cómo lo dije.’ Pero yo solo pensaba: Esto es por lo que es bueno que me tome un tiempo fuera, de todas formas.»

► Su salida de WWE

«Desearía que no hubiera terminado como terminó. Desearía haber tenido más oportunidades de continuar con esto del babyface. Nadie quiere que termine. En cualquier trabajo, no es algo divertido. Pero, al mismo tiempo, es emocionante porque ahora literalmente puedo hacer lo que sea. Puedo intentar crear algo nuevo. Puedo ir en diferentes direcciones. Creo que lo más frustrante para mí es no entender por qué había un motivo ulterior ahí. Porque, nuevamente, he sido un hombre de la compañía de principio a fin. Nunca he dicho que no a hacer algo. He hecho que todo lo que me han dado funcione, sin quejarme, nunca me he quejado en línea. Puedes enviarme a hablar con ESPN. Puedes enviarme a hablar con clubes de niños y niñas. Encajo en el molde de un profesional. Me visto profesional, me presento profesional. No falto a los shows. En 13 años nunca falté a un show o entrenamiento por una lesión o por estar enfermo. Ni una sola vez, ni siquiera por COVID. Durante el COVID, fui un héroe, en mi opinión. Estuve en todos los shows, a veces en ambos shows. He sido un jugador de equipo de principio a fin, y creo que tal vez, al final, eso me perjudicó un poco, siempre siendo el tipo que dice: ‘Sí, no hay problema.’ ¿Necesitan que Finn Bálor, como el demonio, me derrote en tres minutos en SummerSlam? Está bien, sin problema, genial. Así que fue un lugar extraño en el que estar, pero creo que ahora, nuevamente, ese momento de ayer, estando entre los dos edificios, fue bastante genial poder decir: ‘Sí, hombre, estuve aquí, ahora estoy aquí. ¿Cómo volvemos allá?’ No necesariamente a WWE, pero a ese nivel de logros.»