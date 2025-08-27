Raja Jackson y su brutal agresión en el ring, así va el caso

Un evento de lucha libre independiente organizado por KnokX Pro Wrestling en Sun Valley, California, el pasado 23 de agosto, se convirtió en escenario de un violento incidente que ha conmocionado al mundo de los deportes de combate. Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, agredió brutalmente al luchador profesional Stuart “Syko Stu” Smith.

Este evento fue transmitido en vivo por la plataforma Kick, haciendo que miles de personas vieron como el practicante de MMA dejó inconsciente al luchador y lo mandó al hospital.

► El incidente: de un guion a una agresión real

El altercado ocurrió durante un evento de KnokX Pro Wrestling, cuando Raja Jackson, de 25 años y con experiencia en artes marciales mixtas (MMA), participó en un segmento que inicialmente formaba parte del guion del espectáculo.

Según reportes, el conflicto se originó horas antes, cuando Syko Stu golpeó a Raja en la cabeza con una lata de cerveza como parte de un segmento pactado. Smith se disculpó posteriormente, aclarando que pensó que Raja estaba al tanto del “trabajo”.

Sin embargo, un video reveló que otro luchador, identificado como Mana, instó a Raja a “devolver el favor” en el ring, lo que aparentemente desencadenó la agresión. Durante la función, Jackson irrumpió en el combate de Smith, lo levantó por encima de su cabeza y lo estrelló contra la lona con un movimiento similar a un “Alabama Slam”. Acto seguido, le propinó más de 20 puñetazos reales en la cabeza, dejándolo inconsciente. La brutalidad del ataque obligó a otros luchadores a intervenir, mientras el público y los organizadores quedaban atónitos.

I’ve seen pro wrestling thorough out my whole life and this is one of worst things I’ve ever seen. I hope Raja Jackson gets life in prison and my thoughts got to Syko Stu. https://t.co/sq6KanR3l3 — Nemesis (@SenpaiNemesis__) August 24, 2025

Varios luchadores llegaron al ring a detener a Jackson quien estaba fuera de sí.

► La reacción de Quinton “Rampage” Jackson

Quinton “Rampage” Jackson, leyenda de la UFC, emitió un comunicado en su cuenta de X el 24 de agosto, condenando las acciones de su hijo y ofreciendo disculpas públicas. “Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador (Stuart Smith) está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podía ‘vengarse’ en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal”, escribió.

🚨 Rampage Jackson just went live to address the situation involving his son Raja: “I don’t condone what my son did. I’m going to let justice play out… I just wish I could’ve been there. Hopefully one day I can meet Syko Stu and shake his hand. I hope he can forgive me, as a… pic.twitter.com/epvObpqf9y — Happy Punch (@HappyPunch) August 27, 2025

Rampage también reveló que Raja había sufrido una conmoción cerebral días antes durante un entrenamiento, por lo que no debía participar en actividades de contacto físico. “No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo. Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y por la recuperación de Smith”, añadió, expresando su deseo de que el luchador se recupere pronto.

► Consecuencias y respuesta de los organizadores

KnokX Pro Wrestling emitió un comunicado lamentando el incidente y calificándolo como “un acto de violencia egoísta e irresponsable”. La empresa destacó que en sus 17 años de historia nunca había ocurrido algo similar y pidió disculpas a los aficionados.

Raja Jackson fue suspendido indefinidamente y su perfil en la plataforma Kick fue eliminado, resultando en un baneo permanente. Además, KnokX Pro fue retirado del programa WWE ID, perdiendo así su afiliación con WWE, y eliminó cualquier referencia a la marca en sus redes sociales.

Stuart Smith, conocido como Syko Stu, fue trasladado de urgencia a un hospital con lesiones graves, entre ellas fracturas faciales y daño dental significativo. Según una actualización del 24 de agosto de su hermano, Andrew Smith, Stu está “consciente y tiene cierto recuerdo de los eventos del día del ataque”, pero enfrenta una recuperación complicada.

► Investigación policial y posible acción legal

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó al Los Angeles Times que investiga el incidente tras recibir un reporte de posible intento de asesinato la noche del evento. Aunque Raja Jackson abandonó el lugar antes de la llegada de la policía, las autoridades están recopilando evidencia, incluyendo las imágenes del ataque y el video donde se le incita a “vengarse”.

Photos of professional wrestler SykoStu in the hospital has been released following the severe beating he suffered earlier this week at the hands of Raja Jackson, the son of Rampage Jackson. pic.twitter.com/t3626Rue2j — KDENkickclips (@BeatsMarcy) August 26, 2025

La exfiscal federal Neama Rahmani, ahora presidenta de West Coast Trial Lawyers, señaló que “nadie consiente sufrir fracturas óseas o pérdida de dientes”, sugiriendo que Raja podría enfrentar cargos graves como agresión o intento de asesinato.

► Apoyo a la víctima y recaudación de fondos

La comunidad de la lucha libre y los aficionados han mostrado un apoyo abrumador hacia Stuart “Syko Stu” Smith. Su esposa, Contessa Patterson, lanzó una campaña oficial en GoFundMe titulada Help Support SykoStu’s Recovery Journey para cubrir gastos médicos no asegurados, apoyo en la recuperación y la pérdida de ingresos debido a la interrupción de su carrera.

La campaña, verificada y respaldada por la familia, ha recaudado más de 100,000 dólares hasta el momento, con una meta de 200,000. La descripción de la página destaca que “Stuart Smith es un veterano del ejército de EE. UU. que usó la lucha libre como una salida para lidiar con su trastorno de estrés postraumático. Este incidente no solo le ha causado un gran daño físico, sino que también afectará su carrera dentro y fuera del ring”.

Entre los donantes destacados se encuentra el excampeón de AEW y WWE, Chris Jericho, quien aportó 2,500 dólares, demostrando una vez más su compromiso con la comunidad de la lucha libre. Otros luchadores como Swerve Strickland (1,000), Deonna Purrazzo y Steve Maclin (300), Cezar Bononi (500) y Ariya Daivari (500) también contribuyeron, junto con el youtuber Mr. Beast, quien donó 10,000 dólares y promovió la campaña en X para aumentar su alcance.

Al momento no hay más información sobre el tema, pero claramente esto no ha terminado y habrá que ver las consecuencias que tendrá que enfrentar Raja Jackson.