Puede que la pelea se celebrara con poca antelación, pero el combate coestelar del pasado sábado en el UFC 313 entre Justin Gaethje (26-5 MMA, 9-5 UFC) y Rafael Fiziev (12-4 MMA, 6-4 UFC) demostró ser una contienda excepcional llena de emoción.

Al igual que la primera vez que ambos pelearon en el UFC 286 hace dos años, los aficionados disfrutaron de un reñido combate a tres asaltos que valió a ambos el honor de la «pelea de la noche», en la que Gaethje se hizo finalmente con la victoria en las tarjetas de puntuación de los jueces.

Fiziev, que aceptó la pelea con tan sólo 10 días de preaviso, comenzó de forma brillante, sorprendiendo con un par de derribos a Gaethje en el primer asalto. Sin embargo, el impulso pareció cambiar en el segundo asalto, cuando «The Highlight» asestó un impresionante uppercut a Fiziev, que el peleador kazajo admite que le causó algunos problemas reales.

Al igual que la primera vez que ambos pelearon en el UFC 286 hace dos años, los aficionados disfrutaron de un reñido combate a tres asaltos que valió a ambos el honor de la «pelea de la noche», en la que Gaethje se hizo finalmente con la victoria en las tarjetas de puntuación de los jueces.

Fiziev, que aceptó la pelea con tan sólo 10 días de preaviso, comenzó de forma brillante, sorprendiendo con un par de derribos a Gaethje en el primer asalto. Sin embargo, el impulso pareció cambiar en el segundo asalto, cuando «The Highlight» asestó un impresionante uppercut a Fiziev, que el peleador kazajo admite que le causó algunos problemas reales.

«Creo que… ¿sabes qué? Este uppercut cambió toda la pelea«, dijo Fiziev a Ariel Helwani en su comparecencia del martes en The Ariel Helwani Show. «Sí, honestamente, este uppercut es como, cuando yo cuando me levanto de este uppercut en la segunda ronda, usted sabe que yo estaba como en Disneylandia todo como esto en mi cabeza.

¡»Como que no sé cómo me quedé (de pie), y cuando me voy a sentar antes de la tercera ronda, estoy sentado y todavía es Disneyland! Y al igual que la tercera ronda, el comienzo de la ronda, tal vez los dos primeros minutos o un minuto y medio, también fue Disneyland.

«Ya sabes, toda mi vida he pensado, “Oh, si alguien me golpeó tan duro, y voy a ser derribado, puedo levantarme, ¿puedo levantarme y continuar en la pelea o no?” Siempre toda mi vida, estoy pensando en eso y esta es la primera vez que estoy como, oh, lo entiendo. Me pongo de pie y termino la pelea, bien, de acuerdo.