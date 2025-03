Rafael Fiziev (12-3 MMA, 6-3 UFC) cuenta sus bendiciones tras los acontecimientos de la semana pasada.

El aspirante número 11 de la división de peso ligero de la UFC estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado cuando saltó la noticia de que Dan Hooker se había lesionado la mano y no estaría en condiciones de competir contra Justin Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) en el evento co-principal del UFC 313 este sábado.

Fiziev (junto con un montón de otros peleadores) inmediatamente lanzó su nombre en el sombrero para reemplazar a Hooker, sintiendo la oportunidad de vengar la derrota que sufrió a manos de Gaethje en UFC 286 hace dos años.

Un montón de grandes nombres de la división de 155 libras también se mencionaron como posibles oponentes de reemplazo para Gaethje, pero «The Highlight» insiste en que ninguno de ellos quería correr el riesgo a corto plazo.

«Arman (Tsarukyan) y Charles (Oliveira) comprensiblemente dijeron que no», tuiteó Gaethje. «Max (Holloway) y Dustin(Poirier) comprensiblemente dijeron que no. Felicitaciones a Fiziev por ofrecerse a volar a través del mundo y tomar esta pelea. Es un gran riesgo para mí tomar esta revancha contra un golpeador de élite. La vida es un viaje. El mejor espectáculo en directo del mundo el 8 de marzo #UFC313».

Fiziev ha peleado solo una vez desde esa derrota ante Gaethje en 2023. «Ataman» se enfrentó a Mateusz Gamrot en septiembre de ese año, pero la pelea terminó prematuramente cuando Fiziev sufrió un desgarro del LCA en la segunda ronda, y no ha competido desde entonces.

Esta semana, durante una aparición en el programa de Ariel Helwani, Fiziev se mostró muy agradecido por haber tenido la oportunidad de reaparecer en un escenario tan grande.

«Quiero ir y estrechar la mano de Justin», dijo Fiziev a Helwani. «Decirle algo así como: ‘Hermano, me das esta oportunidad otra vez, tío, oh, no me la merezco, ¡y me das esta oportunidad! Sí, conozco la situación. Tienes un campamento completo, quieres pelear, ¿sabes? Usted no quiere retirarse de esta tarjeta, pero aún así «.

«Sabes, para mí es como si quisiera darle la mano y pensar, hermano, me das esta oportunidad de nuevo, ¡muchas gracias!»