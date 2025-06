Rafael Fiziev tiene en la mira a Dan Hooker

Rafael Fiziev ya tiene en mente a su próximo oponente y es uno que muchos fanáticos probablemente apoyarán.

Tras su última victoria en el octágono Fiziev ha mostrado interés en enfrentarse a su compañero veterano Dan Hooker. Esta decisión viene después de que Fiziev derrotara a Ignacio Bahamondes por decisión unánime en el evento coestelar del UFC on ABC 8 que tuvo lugar el sábado en Bakú Azerbaiyán.

Durante esa pelea el peleador de 32 años disfrutó del estilo de combate que tuvo contra Bahamondes especialmente porque fue el peleador más bajo en la jaula. Fiziev se sintió cómodo y confiado en su rendimiento y ahora le gustaría replicar esa experiencia emocionante en su próximo combate contra Hooker.

«En mi opinión, después de este tipo alto, el primero es Dan Hooker«, dijo Fiziev en la conferencia de prensa posterior a la pelea en UFC on ABC 8. «Es otro tipo alto, y me gusta pelear contra tipos altos».

Fiziev ha demostrado ser un peleador talentoso y versátil lo que ha generado muchas expectativas entre los fanáticos y los expertos en artes marciales mixtas. La pelea contra Dan Hooker no solo será un desafío emocionante para él sino que también atraerá la atención de muchos seguidores del deporte.

Ambos peleadores tienen habilidades destacadas y estilos únicos que podrían hacer de este enfrentamiento uno de los más emocionantes del año. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta pelea y qué estrategias utilizarán ambos luchadores en el octágono.

Además del enfrentamiento por estilo, Fiziev también quiere pelear con Hooker debido a su posición en la promotora. Hooker actualmente ocupa el puesto número 6 en el ranking oficial de peso ligero de la UFC, un puesto que Fiziev ocupó antes de su racha de tres derrotas, que rompió el sábado. Sin duda la rivalidad entre Fiziev y Hooker generará un gran interés en la comunidad de MMA.

«Es un hombre. Es un hombre. ¿Cuántas peleas locas tiene ahí?», dijo Fiziev. «Se merece una pelea loca más. Ya tiene un lugar en el ranking. No me lo creo. Cuando perdí contra (Mateusz) Gamrot, no perdí ese lugar, en realidad. Fue una lesión. Así que quiero recuperar este lugar que ocupa ahora, si me parece bien».

En cuanto a la victoria, Fiziev está contento de haber podido levantar la mano en su tierra natal. Además, rompió una racha de tres derrotas que lo había mantenido sin ganar en casi tres años. Fiziev extrañaba mucho la sensación de ganar.

«Estoy muy feliz», dijo Fiziev. «Perdí tres veces, y hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación. Ahora mismo, gano frente a mi gente y en mi tierra. Estoy tan feliz. No puedo explicarlo«.