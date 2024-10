Rafael dos Anjos publica comunicado tras lesión en UFC 308

El cumpleaños número 40 de Rafael dos Anjos no salió como él esperaba. No sólo perdió ante Geoff Neal el sábado en UFC 308 , sino que también sufrió una devastadora lesión de rodilla , cuya gravedad no ha sido revelada.

El domingo, dos Anjos (32-17 MMA, 21-15 UFC ) publicó un comunicado en las redes sociales en el que se disculpó con sus fanáticos por el resultado y actualizó al público sobre su situación, aunque no reveló un diagnóstico.

“Gracias a todos los fanáticos de las peleas por el apoyo, lamento haberlos decepcionado. Definitivamente no fue como quería celebrar mi cumpleaños número 40, fue una derrota difícil. Durante toda mi carrera en UFC, es la segunda vez que me hospitalizan después de una pelea, me hace sentir bendecido, podría haber sido peor, es un partido difícil. Es hora de sanar, disfrutar de la familia. Aún no he terminado, volveré pronto. Dios los bendiga a todos. Los mantendré informados de mis historias”.

Es cierto que Dos Anjos se encuentra en las últimas etapas de su carrera competitiva. En los últimos años ha oscilado entre el peso ligero y el peso welter. La derrota del sábado en el Etihad Arena de Yas Island, Abu Dhabi, fue su tercera derrota en cuatro apariciones.