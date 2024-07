Rachel Armstrong: «Que John Cena se retire…»

Es posible que no conozcas a la luchadora independiente que comenzó su carrera en el pro wrestling en 2021 Rachel Armstrong. Hasta ahora, ha sido vista en promociones como GCW, una de las de más rápido crecimiento en los últimos tiempos en el circuito de Estados Unidos, o wXw, la más reconocida del territorio en Europa; también otras menores como DEADLOCK, ACTION! o BLP, donde recientemente Raj Dhesi (Jinder Mahal) ganó el Campeonato de Peso Pesado. Pero puede que tengas algunas cosas en común con ella.

► Rachel Armstrong y el retiro de John Cena

Y con muchos otros de la industria: conoció la lucha libre a través de John Cena, quien se convirtió en su primer luchador favorito. ¿A cuántos les ocurrió lo mismo? En caso de un servidor no fue así ya que descubrió las luchas con el videojuego ‘WWE SmackDown vs. Raw 2007’ con Triple H en la portada; aunque sería Shawn Michaels el que más le llamaría la atención al principio. Pero dejemos a un lado a quien escribe estas líneas. Mientras hablaba con Ella Jay de WrestleZone, Rachel Armstrong fue preguntada por John Cena:

«Es una locura porque cuando descubrí la lucha libre por primera vez, él fue la primera persona que vi en la televisión. Pasó de ser la primera persona que vi, mi primer luchador favorito y todo eso, a ahora retirarse, así que eso es bastante loco. Definitivamente ha tenido una carrera memorable. Es genial ver a personas así y ver la longevidad de su carrera, cuántas cosas diferentes puedes hacer, todas las cosas diferentes que puedes ver, todo. Es genial mirar la carrera de alguien y luego esperar eso para ti misma.»

«Iba a decir Randy Orton, sin duda (un rival que le gustaría que tuviera el 16 veces Campeón Mundial en su gira de retiro). Me encantaría verlo enfrentarse de nuevo a Seth Rollins. También, The Miz, me encantaría ver eso otra vez… Y cómo podríamos olvidar a R-Truth? Ese es literalmente su ídolo.»

¿Quién fue tu primer luchador favorito?

