R-Truthy el privilegio de luchar contra John Cena

John Cena ha tenido, en este 2025, una gira de retiro consistente en 36 fechas (de las que quedan apenas cuatro), y donde ha formado parte de algunas historias relevantes, incluyendo un tiempo como Campeón Indisputable WWE en calidad de rudo. Una de las historias que más llamó la atención fue la que tuvo con R-Truth, contra quien luchó en un Saturday Night’s Main Event antes de que este último saliera de la compañía (momentáneamente) por el vencimiento de su contrato.

► R-Truth luchó dos veces contra John Cena en su gira de retiro

Mientras John Cena aún estaba en plena etapa ruda a principios de este año, R-Truth tuvo la oportunidad de luchar contra el 17 veces campeón mundial en dos ocasiones: primero, en el ya mencionado Saturday Night’s Main Event, y luego durante un episodio de SmackDown, luego de que Truth regresara en Money in the Bank para atacar al 17 veces Campeón Mundial. En un dato no menor, Truth compitió contra Cena interpretando a su álter ego, «Ron Cena», disfrazándose del futuro miembro del Salón de la Fama WWE con su icónica camiseta roja y pantalones cortos vaqueros, e incluso la compañía decidió honrar a este personaje en el videojuego WWE 2K25.

Ahora que Cena se acerca al final de su retiro, R-Truth comentó sobre el privilegio de haber luchado contra su colega de toda la vida dos veces este año en una entrevista reciente con «CBS Sports».

«Me encanta, amigo. Me encanta. Es una lección de humildad. Me siento honrado. Me siento apreciado. Siento que muchos fans conocen nuestra historia. La gente ha prestado atención. Hay tantas cosas que se relacionan con eso. Es difícil elegir una sola emoción positiva».

Tras haber adoptado una apariencia seria a mediados de este año, en los últimos meses R-Truth ha regresado a su personaje cómico menos serio, aunque no ha aparecido en un combate televisado desde julio pasado. Sin embargo, no muchos pueden presumir (salvo él y Cody Rhodes) de haber luchado dos veces contra John Cena durante la gira de retiro de este.