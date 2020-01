R-Truth ha sido uno de los personajes más entretenidos de la WWE en los últimos años, donde ha protagonizado algunos de los momentos más hilarantes; demás, ha sido siendo un protagonista frecuente del Campeonato 24/7, con el cual suma 30 reinados.

En el último episodio de Raw, R-Truth recibió grandes elogios de la mayoría de los fanáticos por su segmento en el ring con Brock Lesnar y Paul Heyman. Incluso Brock tuvo que reírse de lo que decía Truth, antes de aplicarle un F5, por supuesto. Es sin mencionar que su Campeonato 24/7 fue despreciado.

► Las personas que inspiraron a R-Truth

El carismático luchador siempre ha hablado de cómo John Cena fue su héroe de la infancia. Pero ahora, se ha salido del molde de su personaje y le reveló a Sam Roberts en el podcast Not Sam Wrestling las personas que realmente lo inspiraron.

R-Truth nombra a The Rock y Vince McMahon como las personas que le inspiraron y también llamó al mandamás de la WWE el Padrino del entretenimiento. También afirma que Vince lo ha guiado mucho y siempre lo ha respaldado para entretener al Universo WWE.

«Dos personas me inspiraron, estudié a una de ellas y me guié en la otra; me refiero a The Rock y Vince McMahon. Vince es el padrino del entretenimiento. Él me hablaba, yo hacía diálogos y entrevistas y Vince me decía como, ‘Ese no es R-Truth. ¿Quién demonios fue ese? Estás entreteniendo. Puedes hablar, ir al ring, y estar rodeado de gente y ser entretenido‘.»

«Naturalmente, soy un tipo entretenido. No sé si la universidad tiene una clase donde puedas aprender a entretener. Es algo que naturalmente tiene la gente y debe ser sacado a la luz. Siempre lo he tenido. Estar en la lucha libre y usar eso, me brinda el paquete completo.»

R-Truth perdió su Campeonato 24/7 ante Mojo Rawley luego de ser apaleado por Lesnar, y el nuevo campeón ha insinuado un cambio respecto a dicho título.