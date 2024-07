R-Truth recuerda su paso, de prisión a WWE

R-Truth es uno de los luchadores más queridos por los fans en la actualidad, en especial, gracias a su personaje cómico, aunque ha demostrado que tiene gran talento en el ring. Lo cierto es que R-Truth, de 52 años de edad, lleva ya 25 años en el negocio de la lucha libre profesional y tiene mucho más para dar.

Pero, los fans estuvieron cerca de nunca haberlo conocido debido a sus malas decisiones, que resultaron en múltiples arrestos y más de 13 meses en una cárcel por distintos delitos relacionados con el mundo de las pandillas. Lo cierto es que de una cárcel salió para una casa de rehabilitación y allí fue en donde fue descubierto para la lucha libre profesional. Así lo recordó R-Truth recientemente, según pub lica Wrestling Inc:

► R-Truth, del ser vándalo a la lucha libre profesional

«Jack Crockett era el hijo del promotor de lucha libre Jim Crockett. Jackie Crockett me encontró en una casa de transición. De hecho, lo rechacé durante dos años. Cuando me convertí en un vaso dispuesto, para querer cambiar, para querer hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, tuve que tomar un camino diferente. Él me introdujo en la lucha libre profesional.»

«Aunque inicialmente quería que Crockett invirtiera en mi carrera musical, Crockett me llevó a tres eventos de WCW, y, familiarizado con el talento y carisma que el ex Campeón Mundial en Parejas de WWE había demostrado durante su tiempo en prisión, me mostró las formas en las que podía tener éxito en la lucha libre.»

«Suena la música de Ric Flair. Ric Flair está bajando por la rampa. Crockett dijo, ‘¿Ves ahí? Eso podrías ser tú, así como rapeabas y bailabas en la cárcel. Podrías estar rapeando y bailando para toda esta gente. Pero con tu propia música, podrías estar haciendo eso mismo allí. También puedes bailar. Puedes mezclar toda ese atletismo con ello. Y podrías convertirte en un gran luchador.

Más tarde, llegaría a tener el mismo título que Ric Flair, convirtiéndome en el primer Campeón Mundial de NWA negro en 2002 durante mi etapa como Ron Killings en TNA Wrestling. Jack Crockett, un camarógrafo principal durante gran parte de su carrera en WCW, falleció en marzo de 2024″-