R-Truth recuerda cuando lo multaron por fumar en RAW

R-Truth es uno de los luchadores más veteranos del elenco de la WWE, pero también de los más carismáticos, y ha vivido un montón de anécdotas a lo largo de su carrera en la WWE. Si bien hoy en día el Universo WWE lo ve de manera cómica, pero hubo una época en la que fue multado con una suma exhorbitante, aunque al final no tuvo que pagarla.

► R-Truth fue multado por fumar en Reino Unido

Durante su aparición reciente en INSIGHT con Chris Van Vliet, el múltiple campeón 24/7 habló sobre un segmento que protagonizó en el 2011 durante un episodio de Monday Night RAW en el Reino Unido, donde encendió un cigarrillo y le echó humo en la cara a John Morrison tras un ataque.

El segmento fue noticia en aquel momento porque fumar en público estaba prohibido en el Reino Unido desde el 2007, por lo que más allá de la polémica de haber encendido un cigarrillo, habría infringido una normativa en suelo lejano. No obstante, R-Truth se defendió diciendo que todo fue idea de Vince McMahon.

«Vince me pilló fumando, de verdad. Así que me dijo: ‘Vas a fumar delante de todo el estadio’, y era ilegal. No puedes hacerlo allí porque estás en un estadio, no puedes hacerlo.».

Esta situación le valió una multa de 20 mil dólares a R-Truth; sin embargo, más adelante en esa entrevista el veterano luchador comentó que no había pagado un solo centavo, pese a tener capacidad de pago.

«¡Ni hablar! Tenía potencial de pago, ¡pero no!».

Aunque la situación con R-Truth no pasó a mayores, no es menos cierto que en esta época los fanáticos ven un contenido más PG, y por consiguiente, es posible que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir, al menos no con el consentimiento del alto mando.