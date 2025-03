R-Truth reaccionó a la reciente promo de John Cena en RAW

Después del ataque de John Cena a Cody Rhodes en Elimnation Chamber, finalmente el el 16 veces Campeón Mundial hizo su regreso a la televisión en la reciente edición de WWE RAW, pero no fue bien recibido por el público. Cena no se guardó nada y descargó toda su frustración contra el público, a la vez que explicaba sus motivos, y aseguró que todos los fanáticos son horribles, pues incluso los que dicen apoyarlo, realmente no lo han hecho, sino que le roban sus momentos y lo utilizan. También terminó llamando patéticos a todos los presentes.

El público también respondió a Cena a su manera durante la casi media hora de promo, que concluyó cuando Cody Rhodes llegó a la escena para hacerle saber que estará esperando en WrestleMania 41 al Cena que respetaba y no al «llorón actual».

► R-Truth lamenta lo sucedido con John Cena

Mientras el Universo WWE aún intenta procesar la reciente transformación de Cena, alguien que claramente está teniendo dificultades para asimilarlo es R-Truth, confeso admirador de Cena, y que al concluir el reciente Monday Night Raw recurrió a sus redes sociales para reaccionar de una forma muy similar a cómo lo han tomado muchos fanáticos, expresando su decepción por la situación.

«Algo anda mal… ¿Por qué todos se están volviendo contra mi héroe de la infancia, John Cena?»

R-Truth no ha tenido muchas apariciones últimamente, pero cuando ha luchado, ha utilizado parte del arsenal de movimientos de John Cena como una muestra de su admiración hacia el 16 veces Campeón Mundial. Ahora, estará por verse si continuará apoyándolo, o si bien tomará esta situación para convertirla en un momento cómico tras bastidores, a los que nos ha tenido acostumbrados.