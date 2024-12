R-Truth no descartó la idea de convertirse en rudo

R-Truth sigue siendo una de las Superestrellas más queridas de toda la WWE, gracias a su estilo cómico y divertido. En este punto de su carrera, muy pocos pueden creer ahora que pueda convertirse en rudo, aunque algunos han expresado su deseo de que eso suceda antes de que el veterano decida colgar los botines.

► R-Truth no tiene apuros para convertirse en rudo

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, R-Truth habló sobre la posibilidad de convertirse en rudo en el futuro. Admitió que lo ha pensado y le gusta la idea de mostrar a los fans un lado diferente de él. Dijo que una parte de él quiere demostrar que puede ser un gran villano, pero también sabe que ya hay muchos villanos en la lucha libre, y cree que alguien tiene que seguir siendo el bueno y hacer que la gente se sienta feliz, por lo que ha decidido aceptar su actual rol.

«Hay una parte de mí que quiere volver a ser rudo. Creo que es la parte egoísta, solo para que la gente me vea como rudo porque un par de generaciones solo me han conocido como ‘R-Truth’, el tipo divertido, el tipo cómico. Mucha gente no ha visto ese otro lado mío, el que todavía se puede sacar a la luz«.

“Hay veces que he pensado en volverme villano, pero la gente siempre me dice: ‘Truth, no quieren verte como villano. Haces que la gente se sienta bien’. Es como cuando Rey Mysterio nunca ha sido villano en la WWE. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, pienso: ‘Maldita sea, ¿soy igual que Rey?’

Hay una parte de mí que egoístamente quiere volverse villano porque sé que puedo ser bueno. Puedo ser un buen idiota, ¿sabes a qué me refiero? Pero luego está esa otra parte de mí que se da cuenta de que ya hay muchos villanos. Alguien tiene que ser uno de los buenos, ¿sabes?”

“Ser un mal tipo es fácil. ¿Puedes ser un buen tipo? Incluso siendo un buen tipo, la gente todavía puede decir, ‘¡Apestas!’ cuando se supone que deben animarte. Pero tienes que seguir siendo un buen tipo.

Egoístamente, me encantaría convertirme en un villano y mostrarle a la gente ese lado mío, pero sé que en el fondo nunca podría ser un verdadero villano. Incluso si hiciera algo malo, probablemente pensarían que es genial. Como cuando fumé un cigarrillo en la televisión, la gente pensó que era lo más genial”.

“Para ser un verdadero rudo, tienes que ser sucio, tienes que sentir ese odio y ese calor genuinos y reales. Si hiciera algo rudo, la gente probablemente me animaría a que lo hiciera de nuevo. Egoístamente, me encantaría ver cómo sería volverse rudo solo una vez, pero sé que no tengo que hacerlo”.

R-Truth ya ha dejado en claro que planea luchar mientras su cuerpo se lo permita, pero mayormente ha aparecido en segmentos tras bastidores, donde con un par de líneas que diga pueden ser suficientes para hacer reír a la gente.