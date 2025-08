R-Truth: «Lloré cuando WWE me despidió»

Para sorpresa y molestia de absolutamente todo el mundo, R-Truth abandonó la WWE el primero de junio. Durante una semana, los fanáticos pidieron y exigieron que regresara y finalmente lo hizo durante el evento premium Money in the Bank.

Mientras hablaba recientemente en Ringer Wrestling, el veterano reveló cómo vivió aquellos momentos:

“Fue mi punto más bajo. Estaba llorando. Lloré. Lloré por el amor.

“Las reacciones de la gente me hicieron sentir unidad. Estamos hablando del mundo. Diferentes países. Recibí mensajes directos, correos electrónicos, tuits de diferentes personas. De todas las razas, nacionalidades y estilos de vida. Lloré solo por el bien de la humanidad. ¿Por mí? Todos estuvimos de acuerdo en una cosa. ‘Esto está mal.’ Eso fue lo más poderoso que me ha pasado en la vida. Para mí, cualquier adversidad que he enfrentado, para estar donde estoy. Aguanté. Hice limonada con mierda de pollo.

!Realmente, cuando no sabemos, el mundo nos está mirando. Hubo personas que no luchan en todas las redes sociales, más de 100 millones. Personas que han sido parte de mi legado, yo soy parte del legado de ellos. Personas que crecieron conmigo. Cuando conozco a fanáticos y me dicen, ‘Me recuerdas a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mi tío.’ Hay tantas cosas vinculadas a mí con la gente. Fue lo más conmovedor que Dios me ha mostrado y dado.”