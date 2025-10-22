R-Truth: «Fui inmaduro, se me calentó la cabeza»

R-Truth habla de su polémica con la WWE, volver a luchar con John Cena, hacer reír a Brock Lesnar y Triple H, cambiar de personaje y se acuerda de Umaga.

► En palabras de R-Truth

Participación en la gira de despedida de John Cena

«Me siento honrado y apreciado. Es algo humilde, y los fans conocen la historia que hemos tenido. Es difícil escoger una sola emoción, hay tantas cosas involucradas con esto.»

Cambio de personaje y corte de cabello

«Ron Killings fue inmaduro, tenía la cabeza caliente. Una vez que se le pasa el vapor, no queda nada. Tengo la corazonada de que Ron Killings asumirá la derrota con calma y probablemente hará cosas grandes en el resto de su carrera. Era hora de cortar el cabello, estaba en un momento donde tenía el foco sobre mí. No quería reaparecer y que la gente dijera ‘oh, te cortaste el cabello’. Tenía al mundo observándome, así que aproveché el momento. Ron Killings fue un rebelde que habló en nombre de R-Truth. Su historia llevó a que los ojos estuvieran sobre él, y eso permitió que R-Truth regresara al centro de la acción.»

Estado actual de R-Truth

«Nadie sabrá nunca quién es R-Truth realmente. Dependiendo de la situación, uno se presenta de manera diferente, eso es lo que hace R-Truth. Los fans que querían ver a R-Truth lo obtuvieron. Siempre será el mismo, pero nunca se sabrá completamente quién es.»

Hacer reír a otras Superestrellas WWE

«Mi mejor momento fue hacer reír a Brock Lesnar. Pero también Triple H. Él se esforzaba por no romper el personaje, y cuando lo hizo frente a mí, fue uno de mis mejores momentos.»

Historias en la carretera con Umaga

«Una vez chocamos el auto en la nieve en Italia. Esperaba que se enojara, pero no lo hizo. Fue compasivo, me ayudó cuando regresé a WWE y estaba sin dinero, pagando autos de alquiler y habitaciones hasta que me recuperara. Todas las historias con él son de compasión.»