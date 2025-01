La muy querida Superestrella WWE, Ron Killings, mejor conocido como R-Truth, concedió una muy interesante entrevista a Chris Van Vliet, en donde reveló que tuvo una infección tan fuerte luego de su cirugía el año pasado, que el médico llegó a pensar incluso en la amputación.

De igual manera, se refirió a su retiro del ring, siendo bastante sincero, pues dijo que todavía se siente bien tanto física como mentalmente, que será su cuerpo el que decida cuándo deberá colgar las botas. Estas fueron sus interesantes palabras:

► La infección que casi hace que R-Truth necesite ser amputado

«En un momento pensé que era el final, porque fue cuando me contagié. Mucha gente pensaba que solo me rompí el cuádriceps. Sí, me rompí el tendón del cuádriceps, pero un par de semanas después, cuando fui a quitarme los puntos, no estaba sanando.

«Ahí fue cuando descubrieron que tenía cinco bacterias diferentes como estafilococo, MRSA, sus primos, familiares y parientes. Sí, fue grave. Estaba tan grave que el doctor ni siquiera me dio un saludo estilo ‘high five’. Sé que suena loco, pero yo quería un ‘high five’ con el doctor.

«Él me dijo que no tenía tiempo para eso, que esto era serio. Fui solo a quitarme los puntos. Me dijo, ‘¿Qué vas a hacer esta tarde?’ Le dije, voy a recoger a mis hijos’. Él me dijo ‘¿Alguien más puede ir a hacerlo?’ Yo le pregunté por qué. Él me dijo: ‘Necesitamos llevarte a cirugía ahora mismo’.

«Sí. Así que todo pasó de ‘jaja’ a ‘mejor prepárate’. Esto fue serio. Había una posibilidad de que pudiera perder la pierna. Así de grave estuvo,» continuó. «La infección fue tan grave que pensó que tendrían que amputar si no lograban frenarla. Estuve tomando antibióticos que costaban como 4 mil 700 dólares a la semana. Estuve con lo más fuerte.

«Tuve una línea PICC durante las primeras 6 semanas. Por dentro sentía que podía perderla. Le dijo a mi esposa que si no controlábamos esto tendríamos que pensar en otras opciones. Mi esposa le preguntó, ¿qué otras opciones? Él dijo, amputación. Yo como, ¿qué? Pero ahí fue cuando pensé que tal vez nunca regresaría a esto, ¿cómo podría adaptarme?»



Sobre su futuro en el ring:

«Me gusta estar en el ring. Creo que soy como Rey Mysterio con esto. Dejaré que mi cuerpo sea la guía y la respuesta para eso. Siempre escucho a mi cuerpo, siempre. Ahora mismo, para ser honesto, nunca me he sentido tan saludable como ahora, con la mente clara.

«Aún puedo hacer mis saltos hacia atrás, aún puedo hacer mis splits. Hay muchas cosas que esta generación ni siquiera me ha visto hacer aún, y todavía puedo hacerlas, como dijiste, solo que a veces no necesito hacerlo. Dame una oportunidad y saldré ahí para mostrar que, oh, mierda, todavía puede ir».