R-Truth está a la caza del Campeonato 24/7 nuevamente luego de haberlo perdido en la primera noche de WrestleMania 36 ante Mojo Rawley y no descansará hasta que recupere a su "bebé". Luego de haber confundido al actual monarca Rob Gronkowski con su compañero de los Tampa Bay Bucaneers de la NFL, Tom Brady, parece que ahora sí se pondrá manos a la obra.

► R-Truth aparecerá en especial de WWE Network

Si bien R-Truth ha tenido algunas apariciones en televisión últimamente, WWE le está dando al 35 veces campeón 24/7 su propio especial de WWE Network, donde veremos su manera única de traer algo de comedia a los fanáticos. Este especial analizará la carrera del veterano en WWE este viernes 5 de junio. WWE dio una previa de lo qué se tratará el nuevo especial de R-Truth "Break It Down".

"WWE Break It Down es una serie similar a muchas que ves en la web con una Superestrella sentada detrás de un fondo blanco discutiendo momentos de su pasado. Esta serie tiende específicamente a centrarse en un puñado de encuentros relevantes."

"El programa comenzó en YouTube con una edición de Seth Rollins que aún no se ha agregado a los archivos, sin embargo, las siguientes cinco ediciones ya están disponibles en WWE Network y cuentan con personajes como Trish Stratus, Drew McIntyre, Kevin Owens, entre otros. Una vez más, WWE Break It Down: R-Truth se estrenará en WWE Network el viernes 5 de junio."

Hasta el momento, R-Truth no tiene ninguna rivalidad importante, aunque si ha disputado varios encuentros contra Bobby Lashley; sin embargo, su objetivo principal es convertirse en Campeón de la WWE 24/7 una vez más si es que primero puede encontrar a Rob Gronkowski, quien ha dicho que no renunciará a su campeonato a pesar de haber regresado a la NFL.