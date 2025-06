R-Truth: «Ahora seré Ron Killings y no seré bueno»

Una semana después de su despido, R-Truth retornó a WWE de manera sorpresiva y atacó a John Cena en el evento premium Money in the Bank 2025, ayudando a que Cody Rhodes y Jey Uso pudieran vencer a Cena y Logan Paul.

Pues bien, ahora, esta noche en Raw, R-Truth rompió el silencio. Y lo hizo al o grande. Dejando a todo el mundo tanto con la boca abierta, pero, además, hablando mucho del tema. R-Truth apareció de la nada y se subió a la mesa de comentaristas.

► Así presentó R-Truth su nueva faceta en WWE : Ron Killings

Le dijo al público que no dejen que nadie les diga que su voz no importa, y afirmó que la directiva de WWE lo recontrató gracias a ellos. Declaró que está de regreso por los fanáticos, pero también por él mismo. Luego dijo que no solo trajeron de vuelta a R-Truth, sino también a Ron Killings.

Ron Killings añadió que todos lo aman, pero que a veces puede ser demasiado gracioso, demasiado amable y demasiado indulgente. Sin embargo, Ron Killings no lo es. Afirmó que no es un payaso ni un personaje secundario.

Killings dejó el micrófono, sacó unas tijeras y se cortó las trenzas, sosteniéndolas en la mano mientras decía: “La verdad me ha liberado”. Ron Killings concluyó declarando: “Yo soy Ron Killings… la verdad absoluta y nada más que la verdad”, y luego salió corriendo entre el público.