R-Truth afirma que su contrato actual con WWE sería su último

Solo una semana después de que su contrato anterior expirara, R-Truth retornó a WWE de manera sorpresiva y atacó a John Cena en el evento premium Money in the Bank 2025, ayudando a que Cody Rhodes y Jey Uso pudieran vencer a Cena y Logan Paul. Triple H intentó disimular el impacto del regreso del veterano, restándole importancia diciendo que todo era parte del espectáculo, pero lo cierto es que la compañía tuvo que cambiar sobre la marcha e insertar al veterano luchador en el estelar del evento, luego de que supuestamente no tenían inicialmente previsto renovarsu acuerdo en junio de este año.

► R-Truth renovó con WWE en junio

Tras la firma de su reciente acuerdo, R-Truth mantuvo una breve rivalidad con John Cena y luego volvió a su personaje cómico, teniendo apariciones esporádicas en pantallas, aunque la última fue bastante relevante, ya que formó parte de un segmento con Joe Hendry y The Miz durante el reciente Saturday Night’s Main Event, donde se celebró el último combate en la carrera de Cena.

Durante el post show del Saturday Night’s Main Event, R-Truth habló sobre cuándo podría retirarse, y aunque no ha fijado una fecha, está empezando a pensárselo, admitiendo que probablemente este sea el último contrato que firme en su carrera.

«Siempre me gusta decir —y esto lo copio de The Rock— que dejo que el dolor en mi cuerpo me guíe en cuanto a cuándo es el momento de irme. Ahora mismo, todavía me siento bien».

«Lo he pensado (en el retiro). Como saben, acabo de renovar mi contrato, así que es como… este podría ser el último. Todos tenemos que tener ese momento. Todos tenemos que bajar del avión en algún momento».

A sus 53 años, R-Truth sigue entreteniendo a los fanáticos con su mezcla de comedia y carisma, a la vez que lucha esporádicamente. El veterano luchador sabe que el cuerpo le puede pasar factura en algún momento, pero buscará disfrutar al máximo el tiempo de contrato que le queda.