Vídeo: Un quiropráctico hace sufrir a Lana... Rusev lo disfruta

Ser luchador profesional no es fácil. Aunque lo que se ejecuta en el ring luce muy bien, así como los viajes, conocer países y ganar buen dinero, lo cierto es que es una profesión complicada. Más de 250 días al año viajando por el mundo, tener que luchar casi que todas las noches y eso genera problemas en el cuerpo. Por tal motivo, los luchadores recurren a los quiroprácticos. No hace mucho Rusev compartió que tras luchar contra Brock Lesnar en México, no podía caminar hasta que los quiroprácticos presentes en el show lo trataron.

► Quiropráctico hace sufrir a Lana

Ahora fue el turno de Lana, esposa del búlgaro, quien aprovechó recientemente un rato libre para visitar al doctor Beau Hightower y ese hombre la puso a sufrir. CJ Perry dejó de escapar varios gritos de dolor y alivio en el proceso, mientras que su esposo Miroslav se reía de lo ocurrido.

Por el momento, Lana sigue haciendo muy bien su trabajo en WWE, y su esposo en pantalla, Bobby Lashley, podría convertirse en Campeón WWE si derrota este domingo a Drew McIntyre en el PPV Backlash 2020. Rusev deberá esperar hasta el 15 de julio para saber qué hará con su carrera, a qué empresa irá, porque no parece posible que vaya a regresar a WWE en un tiempo cercano. Tal vez su despido hizo que las relaciones con WWE estén mal. Rusev disfrutó viendo AEW Double Or Nothing 2020 y recientemente habló de si iría a Impact Wrestling.