“Quiero ser mejor que mi padre”: Zilla Fatu y Umaga

Zilla Fatu es hijo de Umaga. También un miembro de la dinastía samoana Fatu. Es primo de Roman Reigns o The Rock. ¿Qué supone todo esto para el joven luchador? A continuación, repasamos algunas de las declaraciones más interesantes que dio en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

► En palabras de Zilla Fatu

Sobre los recuerdos de su padre Umaga

«Comiendo de todo [risas] y diciéndome: ‘Hijo, ¿puedes ir a agarrar esa comida de ahí?’. Pero sí, lo que recuerdo es que él comía de todo, y que era como un gran oso de peluche. Porque sé que todos piensan que, por su personaje, sería engreído, arrogante o simplemente malo, pero mi papá era todo lo contrario. Mi papá era muy cariñoso, atento, y obviamente muy orientado a la familia. Él era el pegamento que nos mantenía unidos.»

Sobre su recuerdo favorito

«Fue por el fútbol americano. Yo jugaba en un equipo infantil, y un día, no sabía que él iba a ir al partido, y me sorprendió. Recuerdo que justo antes del juego estaba estirando y me dijo: ‘Oye, hijo, tengo una propuesta para ti’. Yo le pregunté: ‘¿Qué pasa, papá?’. Y me dijo: ‘Mira, por cada touchdown que anotes, te doy 20 dólares’. Yo dije: ‘¿De verdad?’. Él dijo: ‘Sí, yo me encargo’. Recuerdo que después del juego había anotado cinco touchdowns en total. Apenas lo vi después del partido, él ya venía con el dinero y me lo dio. Pero eso no fue lo más sorprendente. Después trajo camisetas, fotos firmadas de 8×10 para el equipo, y mostró mucho cariño. Estaba firmando autógrafos, tomándose fotos con mis amigos. Ellos sabían quién era, lo habían visto en la televisión, pero nunca lo habían conocido en persona, así que cuando lo vieron ahí lo disfrutaron mucho. Y yo, siendo un niño, tener a mis amigos diciéndome: ‘¿Ese es tu papá?’, me sentí abrumado y súper emocionado. Fue algo que me llegó al corazón, estaba tan feliz. Y recuerdo que después de eso, todos en la escuela hablaban del tema, y eso me hizo sentir muy bien.»

Sobre seguir los pasos de su padre

«Creo que, obviamente, cuando regresé a casa desde prisión, tenía la espalda contra la pared. Al crecer, nuestra familia siempre nos decía que hiciéramos otra cosa. La lucha libre siempre iba a ser una opción, pero intentáramos algo distinto. Además, mi papá solía decirnos todos los jueves, en las reuniones familiares: ‘No quiero que hagan esto. Quiero que sean mejores que yo. No quiero que pasen por lo que yo pasé. No quiero que pongan su cuerpo en riesgo, quiero que hagan algo más seguro’. En ese momento no lo entendía, pero ahora que estoy en el negocio, definitivamente entiendo por qué. Hay muchas cosas que vienen con esto y que la gente no ve, los medios no lo muestran. Poder aceptarlo y no huir de ello me hace feliz. Estoy contento de haber elegido luchar, porque eso me acercó más a él, y ahora estoy conociendo quién era mi papá a través de la lucha libre. Estoy muy feliz de haber empezado.»

¿Sientes que todavía está contigo?

«Oh, sí. Hablando de mi debut, había dicho antes que tenía mariposas en el estómago, pero todo se fue en cuanto crucé la cortina. En ese debut, hubo un momento —si lo ven, lo notarán— que no intentaba imitar a The Rock, pero estaba respirando todo, absorbiéndolo todo. Y en cuanto hice eso, todo se desvaneció. Como dije, ese día encontré mi propósito.»

Sobre pensar que la lucha sería fácil al principio

«Eso es exactamente lo que pensé. Dije: ‘Bueno, mi papá es Umaga, lo hace parecer tan fácil, yo puedo hacerlo’. Pero después de unos meses de entrenamiento, definitivamente gané respeto por el oficio. Me di cuenta de que era más difícil de lo que imaginaba. Pero gracias a la fundación de Reality of Wrestling, que tiene una gran base, pudieron ayudarme con todo lo que necesitaba. Es como una buena aldea que me está formando, y todavía lo hace.»

Sobre quién fue una figura paterna después de la muerte de Umaga

«Para ser honesto, Shelton [Benjamin]. Yo lo veía como una figura paterna, obviamente porque era nuestro vecino, vivía justo al lado. Pero siempre estaba en la carretera. Así que había momentos en que no lo veía, y yo me juntaba con la gente equivocada. Cuando nos mudamos lejos de él, fue un choque cultural para mí, porque pasamos de vivir en un buen barrio a vivir en un barrio peligroso. Y creo que esa transición me marcó. Ahí fue cuando caí en las calles, empecé a juntarme con malas compañías. Una cosa llevó a la otra, y comencé a hacer cosas malas, faltar a la escuela, y hacer lo que hacen los jóvenes problemáticos.»

Sobre lo que significa el apellido Fatu

«Significa todo. Y para ser honesto, no sé si sabes que Fatu significa ‘corazón’ en inglés, así que todo es amor. Nuestra cultura se basa en el amor y el respeto. Creo que cuando crecí no lo veía, pero lo sentía. Ahora que soy adulto, todo tiene sentido. Todas las preguntas que tenía de niño y que no tenían respuesta, ahora las tengo, porque he madurado. Me llega de forma distinta ahora. Obviamente, he estado entrando y saliendo de la cárcel, y ahora es como: ‘Ok, este soy yo’. Y es solo amor, eso es todo.»

Sobre la presión del apellido famoso

«Oh, sí, incluso antes de mis debuts. Sabía que habría expectativas muy altas, no solo por mi familia, sino por mi papá. Él dejó el listón muy alto. En mi mente, quiero poder superar eso. Quiero llevar lo que hizo mi papá al siguiente nivel. Y creo que ese es el desafío para mí ahora: separar a Zilla Fatu de la dinastía samoana. Hoy hablaba con mi equipo y pensé: ‘Tal vez ese no sea el plan. Tal vez no sea separarlo. Tal vez sea momento de aceptarlo y representarlo con orgullo’.»