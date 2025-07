¿Quieres salir con Nikki Bella? ¡Las condiciones!

Nikki Bella terminó su relación con el bailarín Artem Chigvintsev hace ya un tiempo después de muchos problemas y un hijo en común. Desde entonces, la miembro del Salón de la Fama de WWE no ha encontrado un nuevo amor.

Tampoco lo estaría buscando. No obstante, no cierra la puerta a que aparezca algún día y vuelva a iniciar un capítulo romántico en su vida. Atendamos a sus recientes palabras a Erin Clack y Joelle Goldstein de la revista People:

¿Estás lista para volver a salir con alguien tras tu divorcio?

«No estoy lista para tener citas aún, pero sé exactamente lo que busco en una pareja».

¿Qué características debe tener tu hombre ideal?

«Me encantaría un hombre que no solo haga negocios, sino que también tenga estilo. Necesito que tenga un poco de rebeldía. Me gusta un chico educado, pero si es demasiado correcto, me hace pensar: Hmm, no puedo con eso. Quiero alguien con carácter, con estilo, pero que también sepa dirigir una junta directiva y que vaya al gimnasio«.

¿Tienes celebridades que representen ese ideal?

«Siempre he pensado en alguien como Chris Hemsworth, ese estilo tipo Troya, o también Channing Tatum«.

¿Qué opinas de esas opciones?

«¡Me lo merezco! Ellos apuntan a las estrellas por mí, ¡bebé!».

¿Participarías en un programa de citas como Love Is Blind?

«Tengo que decir que Love Is Blind podría ser algo muy cool, porque conocer personas sin verlas y luego ver con quién conectas… eso sería bastante interesante«.