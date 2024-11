AEW realiza un anuncio relativo a la venta de boletos para All In 2025 que tendrá lugar no en Londres, Inglaterra, sino en Arlington, Texas, el 12 de julio.

JUST ANNOUNCED:#AEWAllInTexas is coming to @GlobeLifeField in Arlington, TX on Saturday, July 12th, 2025 – All Elite Experience VIP packages will go on sale Wednesday, Nov. 20; all tickets available to the general public on Monday, Dec. 9 at https://t.co/UN1cNj1SFY!… pic.twitter.com/R2ANyK27NC — All Elite Wrestling (@AEW) November 7, 2024

► Los boletos de AEW All In 2025

AEW All In: Texas 2025 Entradas a la Venta el Lunes, 9 de Diciembre

— Paquetes VIP a la Venta el Miércoles, 20 de Noviembre —

— Primer evento de lucha libre profesional en el Globe Life Field programado para el 12 de julio de 2025 —

6 de noviembre de 2024 – All Elite Wrestling y REV Entertainment, el socio oficial de eventos de los Texas Rangers, anunciaron hoy que las entradas para AEW All In: Texas estarán a la venta el lunes, 9 de diciembre a las 10 a.m. (CT) a través de Ticketmaster.com y AEWTix.com. El anuncio se realizó el miércoles por la noche durante AEW Dynamite. AEW All In: Texas tendrá lugar el sábado, 12 de julio de 2025 en vivo desde el Globe Life Field en Arlington, Texas.

Además, los exclusivos Paquetes VIP All Elite Experience para AEW All In: Texas estarán a la venta el miércoles, 20 de noviembre a las 10 a.m. (CT) a través de Ticketmaster.com y AEWTix.com. Los paquetes incluyen asientos preferentes en las áreas de ringside o en las gradas bajas, encuentros y saludos con estrellas de AEW, oportunidades de fotos previas al show, acceso a compras sin aglomeraciones, un representante de Concierge VIP dedicado y más.

Los fanáticos interesados en oportunidades exclusivas de preventa pueden registrarse para convertirse en AEW Insider visitando allelitewrestling.com/aew-insider.

AEW All In: Texas se transmitirá en vivo en todo el mundo por pago por evento y marcará la primera vez que un evento de pago por evento de AEW se realiza en Texas. También será el primer evento de lucha libre profesional que se celebra en el Globe Life Field.