¿Quieres conseguir 3 meses gratis de AEW Plus?

Si eres fanático de All Elite Wrestling, estás de enhorabuena. Te contamos cómo puedes obtener tres meses para disfrutar del producto de manera gratuita.

Es fácil: accediendo al sitio web, comprando AEW Plus e indicicando el código «Summerdeal» justo antes de darle a pagar para descubrir que la cifra pasa a ser cero.

Cabe mencionarse que los eventos PPV no forman parte de la oferta. Aunque para Double or Nothing se puede conseguir un descuento del 20%.

🗣️ International Fans!

New subscribers can use code SUMMERDEAL to get 3 FREE months of AEW Plus!

Use those subscriber benefits right away to get 20% off #AEWDoN!

👉 https://t.co/GTDZDZPZzO pic.twitter.com/lxCh8Vwpek

— TrillerTV (@Triller_TV) May 25, 2025