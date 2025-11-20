¿Quiénes dominaron la pasarela? Resultados y claves del Mr. y Miss CMLL 2025

La tarde de este 19 de noviembre de 2025 en la Arena México presentó una edición del Concurso de Fisicoconstructivismo Mr. y Miss CMLL que redobló la exigencia estética y escénica del certamen.
Entre poses, comparaciones y el rugido constante del público, los contendientes pasaron por fases de evaluación severa que dejaron claro el trabajo físico y la disciplina detrás del espectáculo.
Al finalizar las rondas, Draego y Olympia se erigieron como las figuras centrales de la velada, llevándose los títulos absolutos. Además, Astral también mostró su poderío como ya ha hecho en otras ocasiones.
La competición también sirvió como termómetro generacional: la generación emergente respondió con nombres como Villano III Jr., Vegas, Fury Boy y Yutani, mientras que las divisiones de micro y pequeños mantuvieron su capacidad de asombro.
¡Estampa de Campeones! Felicidades los ganadores de Mr. CMLL y a la ganadora de Miss CMLL:
Clasificados A: Draego
Clasificados B: Astral
Amazonas: Olympia
Novatos A: Villano III Jr.
Novatos B: Vegas Depredador
Principiantes A: Fury Boy
Principantes B: Yutani pic.twitter.com/VqR7SRbyF7
— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 19, 2025
► Podios completos de Mr. y Miss CMLL
- Clasificados “A” (categoría estelar):
- 1° Draego – Mr. CMLL 2025
- 2° Infarto
- 3° Valiente
- Clasificados “B”:
- 1° Astral
- 2° Angelito
- 3° Crixus
- Amazonas (Miss CMLL 2025):
- 1° Olympia – Reina absoluta del fisicoconstructivismo femenil
- 2° Reyna Isis
- 3° Magia Azul
- Novatos “A”:
- 1° Villano III Jr.
- 2° Alexius
- 3° Templario
- Novatos “B”:
- 1° Vegas Depredador
- 2° Coyote
- 3° Sangre Imperial
- Principiantes “A”:
- 1° Fury Boy
- 2° Obek
- 3° Blue Shark
- Principiantes “B”:
- 1° Yutani
- 2° Titán
- 3° Max Star
- Categoría Escuela:
- 1° Elixir
- 2° Karma II
- 3° Anthrax
- Micro Estrellas:
- 1° Minimus Fox
- 2° Kemalito
- 3° Mal Portado
- Pequeños Estrellas:
- 1° Minos II
- 2° Rostro de Acero
- 3° Pequeño Olímpico
La edición 2025 del Concurso de Fisicoconstructivismo del CMLL consolidó tanto trayectorias consolidadas como la proyección de jóvenes promesas. En lo estético y en lo competitivo, la noche dejó nombres y momentos que la empresa podrá capitalizar en sus próximas funciones.