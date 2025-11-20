¿Quiénes dominaron la pasarela? Resultados y claves del Mr. y Miss CMLL 2025

por

La tarde de este 19 de noviembre de 2025 en la Arena México presentó una edición del Concurso de Fisicoconstructivismo Mr. y Miss CMLL que redobló la exigencia estética y escénica del certamen.

Entre poses, comparaciones y el rugido constante del público, los contendientes pasaron por fases de evaluación severa que dejaron claro el trabajo físico y la disciplina detrás del espectáculo.

Al finalizar las rondas, Draego y Olympia se erigieron como las figuras centrales de la velada, llevándose los títulos absolutos. Además, Astral también mostró su poderío como ya ha hecho en otras ocasiones.

La competición también sirvió como termómetro generacional: la generación emergente respondió con nombres como Villano III Jr., Vegas, Fury Boy y Yutani, mientras que las divisiones de micro y pequeños mantuvieron su capacidad de asombro.

►  Podios completos de Mr. y Miss CMLL

  • Clasificados “A” (categoría estelar):
    • 1° Draego – Mr. CMLL 2025
    • 2° Infarto
    • 3° Valiente
  • Clasificados “B”:
    • 1° Astral
    • 2° Angelito
    • 3° Crixus
  • Amazonas (Miss CMLL 2025):
    • 1° Olympia – Reina absoluta del fisicoconstructivismo femenil
    • 2° Reyna Isis
    • 3° Magia Azul
  • Novatos “A”:
    • 1° Villano III Jr.
    • 2° Alexius
    • 3° Templario
  • Novatos “B”:
    • 1° Vegas Depredador
    • 2° Coyote
    • 3° Sangre Imperial
  • Principiantes “A”:
    • 1° Fury Boy
    • 2° Obek
    • 3° Blue Shark
  • Principiantes “B”:
    • 1° Yutani
    • 2° Titán
    • 3° Max Star
  • Categoría Escuela:
    • 1° Elixir
    • 2° Karma II
    • 3° Anthrax
  • Micro Estrellas:
    • 1° Minimus Fox
    • 2° Kemalito
    • 3° Mal Portado
  • Pequeños Estrellas:
    • 1° Minos II
    • 2° Rostro de Acero
    • 3° Pequeño Olímpico

La edición 2025 del Concurso de Fisicoconstructivismo del CMLL consolidó tanto trayectorias consolidadas como la proyección de jóvenes promesas. En lo estético y en lo competitivo, la noche dejó nombres y momentos que la empresa podrá capitalizar en sus próximas funciones.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos