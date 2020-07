No, no es ¿Quién teme a Virginia Woolf?, la obra de teatro del dramaturgo Edward Albee, sino ¿Quién teme a Vince McMahon? También podría realizarse una pieza teatral similar o incluso una película, como se hizo con en 1966 con la primera, que contó con los inmortales Elizabeth Taylor y Richard Burton. A lo largo de la historia de WWE se ha hablado con incontables ocasiones, actualmente se sigue haciendo, acerca del carácter del mandamás. Y con todo lo que se sabe es comprensible que algunas Superestrellas o cualquier otro empleado lo teman.

La cuenta de Twitter SirLaRAITO recogió recientemente un antiguo artículo de Daily DDT acerca de cuándo Kota Ibushi estuvo en WWE. Todos recordarán que en 2016 la estrella de NJPW participó en el WWE Cruiserweight Classic que dio inicio a 205 Live, aunque finalmente no se decidió a firmar un contrato.

Dave Meltzer se apresuró a confirmar esta historia como verídica.

That story is true by the way. https://t.co/01Tz8XfMHQ

Y Kenny Omega quiso también aportar su punto de vista.

Hard to believe, but yeah, some of the most talented wrestlers in the world aren’t constantly walking on eggshells and scared shitless of their boss.

— Kenny Omega (@KennyOmegamanX) July 7, 2020