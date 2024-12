AEW acusa a veces una percepción de «bookeo» errático, con luchadores que una vez firman con la empresa y transcurre cierto periodo de «novedad», seguidamente quedan relegados a la inopia. Por fortuna, Komander parece tener refugio en ROH.

Y ayer, durante Final Battle 2024, el mexicano conquistó su primer título allí, el Campeonato Mundial de Televisión, imponiéndose a otros cinco luchadores, incluido Brian Cage, quien llegaba a la cita como monarca bastante dominante. De hecho, Komander no tuvo que eliminar a Cage, pues este cayó tras un Piledriver de Mark Davis, quien a continuación quedó fuera de la disputa por una rodada de espaldas de Blake Christian, hasta que el «All Heart» sucumbió luego de un Shooting Star Press aplicado por el reynosino.

Podría pensarse entonces que, considerando el comentado hecho de la victoria de Komander sin haber puesto de espaldas planas a Brian Cage, «The Machine» busque su cláusula de revancha y se conforme así la primera defensa del nuevo Campeón Mundial de Televisión ROH.

Pero anoche, durante la rueda de prensa posterior a Final Battle 2024, Tony Khan puso sobre la mesa la posibilidad de que Atlantis Jr., quien venció a Mansoor en el evento, sea retador de Komander, expresando que próximamente le encantaría programar un combate titular entre estos competidores. Asimismo, ROH da cuenta de ello en sus redes sociales.

Although not set in stone, #ROH President & Owner @TonyKhan teases a future match between #ROH World TV Champion @KomandercrMX & the former champion Atlantis Jr.



(ROH Final Battle Media Scrum) pic.twitter.com/CdXs6jlK1a