¿Quién sabía de la presencia de Pat McAfee en Royal Rumble?

Pat McAfee fue una de las sorpresas del reciente Royal Rumble cuando apareció para unirse a Michael Cole y Corey Graves en la mesa de comentaristas, quienes resultaron bastante sorprendidos por esta situación. McAfee se había ausentado de la programación desde septiembre del año pasado cuando se había tomado una licencia de sus labores como comentarista de SmackDown para trabajar en un rol de analista de fútbol americano colegial para ESPN.

► Becky Lynch fue la única que sabía de la presencia de Pat McAfee previo a Royal Rumble

La situación alrededor de la aparición de Pat McAfee en Royal Rumble se mantuvo tan en secreto que los fanáticos de la WWE que asistieron incluso captaron imágenes del equipo de producción luchando para instalar una silla y auriculares para McAfee en el escenario, aunque no dejaban de levantar sospechas.

Durante una conversación reciente con Seth Rollins en el reiciente episodio de The Pat McAfee Show, el ex NFL reveló que solo Becky Lynch lo vio llegar a la sede de Royal Rumble, y esta se terminó llevándose una sorpresa, convirtiéndose en la única persona en el elenco que lo vio antes de su aparición en el evento. McAfee dijo que Lynch se sorprendió al verlo y mencionó que “se suponía que no debía estar aquí”, hasta que registró en su cabeza que McAfee era una sorpresa. En respuesta a la noticia, Rollins reveló que su esposa mantuvo en secreto la apariencia de McAfee incluso para él.

“Te encontraste con la persona adecuada porque ella guardará un secreto. Ella ni siquiera me lo dijo, ni siquiera lo sabía“.

McAfee reveló que la interacción con Lynch ocurrió unos “94 segundos” antes de que todos los demás lo vieran. A pesar de que había recibido la propuesta de luchar en el evento, el comentarista decidió no hacerlo, y ahora habrá que ver si decide hacerlo en WrestleMania 39.