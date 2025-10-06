¿Quién reemplazaría a Triple H como Director Creativo si saliera de WWE?

Triple H

Aunque al principio todo fue una luna de miel, luego de que Vince McMahon se viera forzado a dejar WWE y TKO designara como Director Creativo de Contenido a su yerno, Triple H, dicha luna de miel con los fans ya ha muerto.

Desde hace un año y medio, o incluso más, muchos fans de WWE se han quejado de Hunter y sus malas decisiones creativas. Cosas como darle tanta relevancia a Jey Uso, o el pésimo manejo del tour de retiro de John Cena, le han costado el cariño de una parte de los aficionados.

Brian Gewirtz
Brian Gewirtz

► Si Triple H saliera de su cargo como Director Creativo de Contenido WWE, ¿con quién lo reemplazaría TKO?

Pues bien, Sean Ross Sapp de Fightful Select respondió esta pregunta a uno de sus suscriptores premium y la respuesta sorprendió a todos. Ross Sapp asegura que quien encabeza la lista para reemplazar a Triple H es nada más y nada menos que Brian Gewirtz, un reconocido guionista creativo, que duró 10 años liderando el proceso de WWE y tiene más de dos décadas de experiencia.

Y es que Gewirtz trabajó en WWE hasta que The Rock se lo llevó para que le escribiera sus promos o incluso, le ayudara en guiones para su productora de cine o para los papeles que aceptaba interpretar.

The Rock es parte de la Junta Directiva de WWE y está por encima incluso de Triple H a nivel de poder. Además, la otra persona en la que TKO pensaría para reemplazar a Triple H sería nada más y nada menos que CM Punk, quien ya ha expresado su deseo de reemplazar a Shawn Michaels una vez este se retire como líder creativo y productor ejecutivo de NXT.

Así mismo, Ross Sapp dijo que los exluchadores Drake Maverick y Robert Roode podrían ganar más influencia creativa en WWE a futuro, aunque destacó que TKO querría como líder creativo a una figura de autoridad como lo es Triple H.

Shawn Michaels, The Undertaker, Turki Al-Sheikh, Triple H y Liv Morgan en la conferencia de prensa para anunciar WWE WrestleMania 43 Arabia Saudita
