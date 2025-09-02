¿Quién puede realmente retar a Aspinall ahora que Jon Jones se retiró de la UFC?

Hace apenas unas semanas, la división peso pesado de la UFC vivió un cambio histórico. En una conferencia de prensa que dejó a más de uno con la boca abierta, Jon Jones, campeón indiscutible y leyenda viva del MMA, anunció oficialmente su retiro a los 37 años. Dana White, presidente de la UFC, lo confirmó el pasado 21 de junio tras un evento en Bakú, Azerbaiyán.

Con su salida, el título pasó a manos de Tom Aspinall, quien hasta entonces ostentaba el cinturón interino. Así se abre una nueva etapa en la división más impredecible de las artes marciales mixtas. Y aunque el panorama se sacudió, para muchos no hay dudas: Aspinall es ahora el hombre a vencer.

El presente del peso pesado: dominio total de Aspinall

No hay que hacerse ilusiones: hoy por hoy, Tom Aspinall no tiene una amenaza clara en el horizonte. Esta categoría se caracteriza por su brutalidad; basta un golpe certero para cambiar todo. Sin embargo, Aspinall ha despachado a tres de los seis mejores clasificados según el ranking de ESPN: Curtis Blaydes, Alexander Volkov y Sergei Pavlovich, y todos cayeron en el primer asalto.

Por eso la retirada de Jones dejó un vacío que difícilmente pueda llenarse de inmediato. Ese combate entre Jones y Aspinall prometía ser una verdadera guerra, y ahora queda como uno de esos duelos que nunca veremos.

Además, Aspinall es joven para los estándares del peso pesado y tiene mucho margen de crecimiento. Con siete victorias en el primer round en nueve peleas dentro del octágono, su dominio no parece tener fecha de caducidad. Si el talento actual no logra igualarlo, difícilmente la edad lo hará caer.

¿Hay alguien que pueda hacerle pelea?

Ciryl Gane podría ser esa chispa que necesita la categoría. Aunque ha mostrado falencias, especialmente en su defensa ante luchadores más agresivos, tiene el físico, la técnica y el potencial para llevar a Aspinall al límite. Si logra afinar su enfoque mental y fortalece su estrategia, este emparejamiento podría convertirse en una rivalidad histórica.

El problema es que el tiempo apremia. La UFC necesita revivir el interés en la división y Gane es, por ahora, el único con suficiente potencial como para hacerlo interesante.

Lo que podría venir en 2025

Si se concreta un Aspinall vs. Gane, sería un buen inicio. Pero el combate que realmente podría reanimar al peso pesado es uno entre Tom Aspinall y Alex Pereira. Sí, Pereira. Aunque muchos pensarán que es una locura, la idea no está del todo fuera de lugar. El brasileño, ex campeón en dos divisiones (mediano y semipesado), tiene el carisma, el estilo de pelea y el historial de nocauts que podrían generar un “superfight” de proporciones mediáticas.

¿El inconveniente? Su tamaño. Pereira es más liviano y aún tiene asuntos pendientes en los semipesados. Subir a los pesados podría ser demasiado arriesgado, pero si se alinea todo, incluyendo una oferta jugosa por parte de la UFC, no sería la primera vez que vemos un salto osado de categoría.

Otra opción menos lógica pero igual de atractiva sería una pelea contra Derrick Lewis. Aunque actualmente ocupa la novena posición del ranking y ya está en la recta final de su carrera (tiene 40 años), sigue siendo un nombre popular. Si consigue un nocaut este fin de semana en Nashville, es probable que los fanáticos pidan verlo enfrentarse a Aspinall. No tendría mucho sentido desde lo deportivo, pero en la UFC, eso rara vez es un obstáculo cuando se trata de generar expectativa.

¿Un reinado sin rival le resta valor a Aspinall?

La pregunta es inevitable: ¿se verá menos impresionante el dominio de Aspinall por la falta de competencia real? La comparación con Jon Jones es casi automática. Jones construyó su legado enfrentando y derrotando a una generación dorada: Quinton “Rampage” Jackson, Rashad Evans, Shogun Rua, Lyoto Machida, Daniel Cormier, Glover Teixeira, Stipe Miocic… nombres que marcaron época.

En contraste, Aspinall aún no se ha enfrentado a figuras del mismo calibre. Y hasta que alguien emerja con nivel suficiente para competir con él, su reinado podría parecer cómodo. Eso sí, eso no es culpa suya: simplemente, llegó en un momento en que la categoría está buscando su nueva identidad.

El MMA trasciende el octágono

El impacto de las artes marciales mixtas hoy va mucho más allá del octágono. Se ha convertido en una cultura de masas, alimentada por redes sociales y videojuegos. No es raro ver a peleadores promocionando suplementos nutricionales, marcas de ropa deportiva o incluso plataformas de entretenimiento digital. La figura del luchador moderno ya no se limita al combate: también es influencer, figura pública y, en muchos casos, marca personal.

La UFC lo sabe y lo explota bien. Las historias, rivalidades y personalidades venden tanto como los golpes. Por eso, más allá de quién sea el próximo retador de Aspinall, lo cierto es que la división necesita volver a capturar la imaginación del público.

Y mientras ese nuevo rival aparece, Tom Aspinall puede disfrutar con tranquilidad su trono. Pero en esta categoría, nada dura demasiado. Y eso es precisamente lo que la hace tan emocionante.