¿Quién maneja las llamas en un Inferno Match en WWE?

El 26 de abril de 1998, WWE (WWF, entonces) realizó el evento premium (PPV en aquella época) Unforgiven: In Your House. Fue la primera vez que se vio un Inferno Match (The Undertaker derrotó a Kane) en la compañía, que estaba debutando su logo «scratch«, así como también presentó el original Evening Gown Match (Luna Vachon venció a Sable), el cual consistía en que una luchadora debía quitar el vestido a su oponente para ganar, y supuso la edición inicial del que acabaría siendo un show anual hasta 2008 (en 2009 lo sustituiría Breaking Point).

► Gerald Brisco, tras las llamas

Pero continuemos con el choque de hermanastros en un cuadrilátero rodeado por fuego -la historia se basaba en la búsqueda de «The Big Red Machine» de destruir a «The Deadman» bajo el mandato de Paul Bearer– para descubrir que Gerald Brisco era quien estaba manejando las llamas. Bruce Prichard en lo revela en Something to Wrestle:

«Sí, y eso fue algo que simplemente pasó. Gerry estaba ahí porque querías a alguien en quien pudieras confiar y todo eso. Descubrimos que cuando ellos recibían los golpes, él empezaba a golpear la cosa. Fue como, ‘Hey, eso está genial. Hazlo en cada golpe’. Así que lo hizo. Lo controlaba. Cada vez que ellos recibían un golpe, él lo hacía. Al principio, solo estaba bromeando.»

