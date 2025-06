¿Quién fue el autor detrás de la nueva máscara de Asuka?

Asuka no había luchado desde el 3 de mayo de 2024, cuando formó equipo con Kairi Sane y Dakota Kai en una lucha de seis mujeres en SmackDown. Desde entonces, ha estado fuera de acción recuperándose de una lesión de rodilla, que incluso la hizo perderse WrestleMania 41 cuando muchos fanáticos tenían la esperanza de verla de vuelta allí. No obstante, la semana anterior se anunció que iba a formar parte de un Fatal 4 Way para buscar un cupo en las semifinales del torneo Queen of the Ring, y así lo hizo.

► Asuka hizo un triunfal regreso estrenando máscara y atuendo

Precisamente, en el reciente Monday Night Raw, Asuka regresó al ring después de más de un año, y durante el combate fue mostrándonos su gran calidad en el cuadrilátero pese al tiempo que estuvo sin luchar, logrando mantener el ritmo de sus rivales, Stephanie Vaquer, Ivy Nile y Raquel Rodríguez. Eventualmente, luego de que Rhea Ripley intervino atacando a Raquel, «La Emperatriz del mañana» aprovechó la oportunidad que se le presentó para lograr la cuenta de tres sobre esta última y llevarse el triunfo, avanzando a las semifinales del torneo.

Sin embargo, su regreso también tuvo un dato llamativo durante la entrada de Asuka, ya que estrenó una máscara completamente nueva, con la figura de lo que parecía ser un demonio. Recientemente, se reveló que Jason Baker fue el hombre detrás de esa creación, y este recurrió a su cuenta de X para publicar el video de la luchadora luciéndola, y agreganod que él y Brian McGuire la crearon.

«Nueva máscara para @WWEAsuka. Creada por mí y Brian McGuire«.

Tras tener un triunfal regreso, Asuka volverá a luchar este viernes contra Alexa Bliss por un cupo para la final de Queen of the Ring, que se llevará a cabo en Night of Champions, en Arabia Saudita.