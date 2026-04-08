¿Quién estuvo detrás de la explosiva promo de CM Punk?

CM Punk dio inicio al reciente de WWE RAW en Houston con una larga promo dirigida a Roman Reigns antes de su combate en WrestleMania 42. Sin embargo, sus palabras no solo se limitaron a Reigns, ya que Punk también lanzó dardos contra Pat McAfee, The Rock y también se refirió a Vince McMahon como un «viejo raro», e incluso criticó los precios de las entradas para TKO, pidiendo públicamente que bajen las mismas para que más fanáticos puedan estar presente.

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La controversial promo inicial de CM Punk en WWE RAW ha sido uno de los temas más comentados del programa, e incluso los fanáticos ya debatían si Punk se había salido del guion durante el segmento, o quién estaba detrás de esas lineas.

Al respecto, una nueva información ha revelado quién fue el responsable de la promo gracias a Fightful Select, quien mencionó que Ben Saccoccio figuraba como guionista de la promo de CM Punk en WWE Raw, y el segmento rápidamente se convirtió en tema de conversación tras bastidores.

Un informe previo de Bodyslam sugería que la WWE tenía una dirección general planeada para el segmento de Punk, pero una vez en el ring, el luchador pudo haber tomado su propio rumbo, lo que hizo que la promo se sintiera más caótica e impredecible de lo habitual. El referido medio incluso mencionó que Punk hizo un trabajo similar al de Cody Rhodes en torno a quejarse de la dirección que estaba tomando la compañía, y que podría tratarse de una exteriorización de las frustraciones de muchas estrellas de la WWE.

Con WrestleMania 42 cada vez más cerca, esta promo podría ser recordada como uno de los momentos que impulsaron aún más la rivalidad con Roman Reigns, y habrá que ver si la venta de entradas definitivamente toma un nuevo impulso para buscar un lleno total en el Allegiant Stadium.