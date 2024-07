¿Querría WWE recontratar a Keith Lee?

Desconocemos exactamente por qué Keith Lee no compite desde el 23 de diciembre de 2023, cuando enfrentó (y derrotó) a Brian Cage en el último episodio televisivo de AEW antes de las pasadas Navidades.

Hubo controversia poco después sobre su estatus, porque inicialmente estaba programado para luchar contra Swerve Strickland en el PPV Worlds End, y entre rumores de una negativa por parte del «Limitless», Tony Khan quiso aclarar que Lee tuvo que ausentarse del evento por ausencia de autorización médica.

Ya en enero del presente año, Lee reveló estar a las puertas de una «doble cirugía», sin concretar mayores detalles. Así, los fantasmas de sus problemas de salud vividos dentro de WWE resurgieron, y el pasado mayo, Lee quiso pronunciarse para agradecer a sus fans.

I don't spend a lot of time with social media these days.



But I wanted to make sure I popped on here to give thanks to many of you…



The ones who reach out privately. The ones who tweet publicly. The ones who share positive things.



I see you. I thank you. I appreciate you.