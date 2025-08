Queda sin resultado duelo entre Shemus y Rusev

Sheamus y Rusev desataron una tormenta sobre el ring en una pelea que se salió de control, terminó en doble descalificación, pero dejó al público sediento de más.

El irlandés no esperó ni la campana. Sheamus salió como un toro, con los puños por delante, y de inmediato conectó par de clotheslines que mandaron a Rusev a volar fuera del encordado. Pero el búlgaro no es de los que retroceden. Lo recibió con un derechazo seco antes de estamparlo contra la barrera del público, desatando el caos desde los primeros segundos.

De vuelta al ring, Rusev impuso su fuerza con un brutal belly-to-belly suplex, pero Sheamus no se quedó atrás. Se trenzaron a golpes en una esquina hasta que el “Guerrero Celta” sacó un White Noise desde la segunda cuerda, que dejó a ambos completamente noqueados sobre la lona.

La acción no bajó. Sheamus sacó todo su arsenal, con lo que parecía inclinar la balanza. Pero Rusev sacó un dropkick de la nada y le metió un headlock para cortar el ritmo.

Los ánimos se caldearon todavía más. Sheamus exigía más castigo, gritando, mientras aguantaba las patadas al pecho del búlgaro. Ambos terminaron fuera del ring y siguieron golpeandose con todo, recibiendo el conteo de 10 segundos y decretándose un empate.

Rusev with his own version of the Beats of the Bodhran to Sheamus!pic.twitter.com/PDC3i6XThV

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) August 5, 2025