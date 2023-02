Charlotte Flair volvió como técnica a la WWE debido a la buena reacción que le dieron los fanáticos. Ella no lo esperaba y tuvo que hacer algunos cambios en su manera de proceder. Algunos cambios, o cambiar todo más bien, como ella señala en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin. Recordemos ese curioso momento que tuvo “The Queen” cuando durante unos segundos olvidó su rol actual en su primera defensa del Campeonato Femenil SmackDown. Ella siempre ha sido más ruda así que no es tan sencillo mostrar una cara distinta.

► Charlotte Flair ahora es técnica

“Todo. Básicamente yo. ¿Quitar mis elogios? ¿Quitar todo? En Raw XXX, originalmente iba a decir: ‘Y vencí a Trish Stratus, Ronda Rousey, Nikki y Brie [Bella], Bayley, Becky [Lynch], nombre [todas las mujeres a las que he vencido]’. ¿Qué tal si solo digo: ‘Y he tenido la oportunidad de enfrentarme a… [esas mujeres]’. Cuando viene de mí, siento que tengo que hacerlo, hay una línea tan fina [con] todo lo que digo.

“Entonces fue solo: ‘Sabes, he tenido la oportunidad de enfrentarme a toda esta gente’, y ya sea que sea una buena o una mala tipa, definitivamente diría: ‘Todas estas mujeres me ayudaron a llegar a donde estoy’, sino incluso simplemente decir ‘vencerlas’ en vez de ‘enfrentarlas’? Todo está tan microgestionado. ¿Cuántas veces puedo decir ’14 veces [campeón mundial]’ en una promoción? Sólo una vez. ¡Tal vez simplemente no lo digas en absoluto!”.

¿Como técnica o como ruda, cómo te gusta más Charlotte Flair?