¿Qué tienen en común WrestleMania 7 y Grand Slam: Australia?

En vez de caer una vez más en el desgastado e innecesario debate de cuál es mejor, que si WWE o AEW, es mejor traer a coalición los paralelismos que comparten.

Porque comparar dos empresas con tantos años de diferencia es algo incoherente, es como comparar a Lionel Messi y a Pelé; aunque ambos comparten que son deportistas de máximo rendimiento, ídolos de sus generaciones, son dos épocas distintas, el fútbol de Pelé no es el mismo que vive Messi.

Lo mismo pasa con AEW y WWE, ambas compañías surgen en décadas muy distintas, la lucha libre que vivió la WWE no es la misma que experimenta AEW.

No está demás aclarar que la afición de la WWE creció desde los años 50, mientras que la de AEW lleva apenas 6 años.

Si quieren saber más de lo anteriormente expuesto, abajo les dejaré dos líneas de tiempo, la que hice de AEW y la de WWE.

All Elite Wrestling

World Wrestling Entertainment

►Ahora sí, ¿Qué comparten WrestleMania 7 y Grand Slam: Australia?

Originalmente, WrestleMania 7 iba a ser alojado en el en Los Ángeles Memorial Coliseum, pero se terminó haciendo en el Los Ángeles Memorial Sports Arena.

El cambio obedeció a que vendieron 14 mil boletas aproximadamente, para un coliseo configurado para 106 mil personas.

Pueden verificar lo anterior en el artículo de ESPN, titulado: “How the L.A. Coliseum persuaded WWE to bring WrestleMania to Los Angeles”, publicado por Arash Markazi.

De acuerdo con el texto segundos atrás mencionado, una de las razones fue la guerra del golfo que duró del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991.

Y cito.

“La WWE también alejó a muchos fanáticos con lo que se percibió como una explotación descarada de la guerra. Convirtieron al Sargento Slaughter, un personaje patriótico que había sido un héroe en la serie animada «G.I. Joe», en un simpatizante de Irak. Luego lo enfrentaron a Hulk Hogan, el héroe norteamericano favorito de los niños. El lema de WrestleMania VII era: ¡Súper estrellas y franjas por Siempre! “La WWE se dio cuenta de que tenía un problema cuando las cifras de venta indicaban que solo se habían vendido alrededor de 14 mil boletos menos de dos meses antes del evento, programado para el 24 de marzo de 1991. Mientras que la seguridad y el costo de proteger el Coliseo se estaban convirtiendo en un problema mayor de lo esperado, la verdadera preocupación era que el estadio luciría vacío. “A principios de febrero, la WWE decidió detener la venta de boletos y trasladar el evento al Sports Arena, que tenía capacidad para unos 16 mil asistentes. La transición fue cuidadosamente gestionada para garantizar que aquellos que ya habían comprado boletos obtuvieran asientos equivalentes en el nuevo recinto”.

Por otra parte, AEW Grand Slam: Australia, en un comienzo, se iba a grabar en el Suncorp Stadium, con capacidad para 52 mil personas, sin embargo cuando vieron que la venta de boletos no prosperó, se mudaron al Brisbane Entertainment Centre, un recinto más modesto.

WrestleMania 7 fue celebrado en 1991, o sea, 9 años luego de que la compañía fue comprada por Vince McMahon a su padre, Vincent James McMahon.

Grand Slam: Australia, fue ejecutada a 6 años del arranque de la compañía en propiedad de Shahid y Tony Khan.

Tal parece que la historia es algo cíclico hasta en las empresas de lucha profesional.