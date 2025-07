¿Qué tan grave es la lesión de Seth Rollins?

Seth Rollins sufrió una lesión en la rodilla durante su reciente combate contra LA Knight en el reciente Saturday Night’s Main Event, y estará un tiempo considerable fuera de acción, según declaraciones recientes del propio luchador. Evidentemente, los planes a corto plazo, y también a largo plazo, cambiarán, pero Paul Heyman continuará adelante con Bronson Reed y Bron Breakker, a la vez que dijo que el maletín seguirá estando en poder del Visionario.

► Algunos piensan que la lesión de Seth Rollins es parte del kayfabe

Durante el fin de semana, se vio a Seth Rollins con un par de muletas, mientras se espera algún tipo de confirmación en torno a su tiempo de ausencia; sin embargo, cierto grupo de fanáticos en redes sociales daban cuenta que esto puede tratarse de un plan y no creen que vaya a estar fuera por mucho tiempo.

Precisamente, durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer confirmó lo que muchos fans llevaban sospechando desde que Rollins apareció lesionado tras su combate contra LA Knight, mencionando que la lesión forma parte de la trama de la WWE de cara a su evento de dos noches, SummerSlam, y afirma que se espera que Rollins cobre su maletín de Money in the Bank contra el ganador de CM Punk vs. Gunther.

“La razón por la que hicieron todo… Bueno, de nuevo, esto es interesante porque el plan siempre fue mantener lesionado a Seth Rollins en el evento principal del sábado por la noche. Crees que está muy lesionado, se va, y luego sorprende a todos, se aprovecha del ganador de la batalla entre Gunther y Punk, que probablemente sea Punk, ¿verdad? Ese es con el que siempre está lidiando. Y luego termina siendo el campeón”.

“Así que Punk consigue el título y luego lo pierde en segundos. Supongo que así es como va a ser. No me lo imagino sin el campeonato y luego diciéndole a todo el mundo que fue una artimaña y que los mandó a todos a la mierda. Y la verdad… me pareció brillante.”

“Pero ya está disponible. Entonces, ¿lo sigues o lo cambias? No hay nada correcto o incorrecto. Lo que sí sé es que a mitad de semana, cuando escribía para el Observer, me dijeron que los planes no han cambiado.”

Habrá que ver qué sucederá con Seth Rollins en el corto y largo plazo, pero lo cierto es que no todos parecen estar convencidos con la lesión y WWE o el luchador tendrán que pronunciarse muy pronto sobre este asunto.