¿Qué se sabe sobre la reciente broma de Carlito?

En el reciente Monday Night Raw, Carlito fue a la oficina de Adam Pearce con la intención de buscarle una oportunidad por el Campeonato Mundial a Dominik Mysterio; sin embargo, previamente se cruzó con Iyo Sky y Kairi Sane y terminó diciendo: «Debería aprender chino», en forma burlona, teniendo en cuenta que el dúo de Damage CTRL es de nacionalidad japonesa. No obstante, esto empezó a generarle una serie de comentarios negativos en redes sociales, incluso acusándolo de xenófobo y racista.

► Dave Meltzer relaciona la broma de Carlito algo que hizo Shawn Michaels

Durante la semana surgió un informe de que la broma de Carlito no estaba en el guión, y que pese a ello, las posibles afectadas, Iyo Sky y Kairi Sane, no lo tomaron de mala manera, pensando que era una forma más de retratar a su personaje, aunque en este punto se desconoce si WWE tomará alguna medida contra el luchador boricua.

Por otro lado, Dave Meltzer mencionó en el reciente Wrestling Observer Radio que Shawn Michaels hizo una confusión similar entre chino y japonés en relación con la personalidad de la estrella japonesa Jinsei Shinzaki, y que el miembro del Salón de la Fama WWE obtuvo una reacción similar por su broma a mediados de los 90.

«La línea fue esencialmente una parodia de la línea de Shawn Michaels sobre Hakushi a mediados de los 90. Se dice que es difícil de creer, pero probablemente sea cierto, que lo improvisó… Paul Levesque es bastante consciente de estas cosas».

«Aún así se hizo televisión, es difícil de creer, pero así es como está la cosa. Un mal intento de humor… Ya lo editaron de todo su material. Ya salió. Está en todas las redes sociales, así que esa fue su reacción… No creo que quieran que esto vuelva a suceder«.

Aunque es evidente que no hubo mala intención por parte de Carlito, e independientemente de si la línea estaba en el guión o no, la WWE vio las reacciones y decidió eliminar el chiste en los videos del segmento. la reacción alto y claro, eliminando el chiste. Probablemente es una justa medida considerando que WWE está expandiéndose a nivel global y no quiere causar conflicto por una situación como esta en países hermanos como Japón o China.