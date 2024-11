¿Qué se sabe del posible regreso de Becky Lynch a WWE?

Becky Lynch despertó el entusiasmo de los fanáticos recientemente cuando anunció su próxima aparición en el Vulture Festival el 17 de noviembre, donde insinuó que hablará sobre su libro, su carrera y sobre lo que se viene después. Mientras tanto, The Man sigue ausente de la WWE desde su derrota del 27 de mayo ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenil, los fanáticos se preguntan si volverá al ring pronto.

► WWE confía en el eventual regreso de Becky Lynch

Durante una sesión de preguntas y respuestas de Fightful Select, Sean Ross Sapp proporcionó una actualización sobre el estado de Lynch en la WWE, explicando que tanto la WWE como la luchadora parecen estar de acuerdo con respecto a su regreso, y que este podría darse en cuanto ambas partes así lo decidan.

«Desde el momento en que Becky Lynch dejó la WWE, ambas partes parecían creer que cuando llegara el momento de que Becky regresara, probablemente sería allí. Ella está disfrutando de su tiempo libre y la WWE está tratando de respetar eso».

Como se indicó anteriormente, Becky Lynch no firmó una extensión o un nuevo acuerdo antes de que expirara su contrato, lo que la convirtió en agente libre en el pasado mes de mayo, pudiendo tener la capacidad de recibir ofertas de otros lados, aunque la WWE espera que Lynch no firme con otra empresa de inmediato. De hecho, The Man ha estado disfrutando de su descanso, pasando tiempo en familia mientras los fanáticos especulan por ver cuándo reaparecerá en el ring.