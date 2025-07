¿Qué se sabe de la ausencia de Pete Dunne?

Pete Dunne, al igual que Tyler Bate, no luchan en WWE desde el 26 de mayo de 2025, cuando en las grabaciones de WWE Main Event, derrotaron a Austin Theory y Grayson Waller. Desde entonces, se pudo conocer que el dúo británico no ha vuelto a aparecer en el ring debido a que estaban lidiando con lesiones.

► Pete Dunne estaría trabajando tras bastidores

Recientemente, Dave Meltzer reveló el lunes pasado en el «Wrestling Observer Radio», que Pete Dune ha estado trabajando tras bastidores, aunque sin precisar el rol exacto.

«Pete Dunne está trabajando ahora mismo en… más o menos la sección AAA. Lo están usando como… no sé si es como un agente o algo así. Pero como no está haciendo nada en la WWE, es como… no ha luchado en AAA, pero ahora está en los shows tras bambalinas todo el tiempo.»

Aunque Dave Meltzer y Bryan Alvarez hablaron sobre el aparente nuevo rol de Pete Dunne tras bastidores, en línea se comenta mucho sobre la llegada de un tercer Grande Americano a las pantallas, cuando un enmascarado apareció entre el público para interferir en el combate por el Campeonato Mundial de Parejas entre Finn Ballor y JD McDonaugh contra Cruz del Toro y Joaquín Wilde, allanándoles el camino a los miembros de The Judgment Day para retener sus títulos, especulándose que se trataría del ex Campeón NXT UK, aunque Meltzer estaba un tanto escéptico con la situación.

La última aparición televisada de Pete Dunne fue en el episodio de SmackDown del 18 de abril, cuando participó en la batalla campal en honor a Andre el Gigante, donde no tuvo éxito.