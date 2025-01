¡Qué raro! Nia Jax aplaude a Tiffany Stratton y Lyra Valkyria

Nunca escucharás a Nia Jax hablar así de otra luchadora de WWE en SmackDown, Raw o un PLE. «The Irresistible Force» es de esas Superestrellas que prefiere hacer la guerra y no el amor. Sin embargo, hay momentos fuera de los programas en los que la samoana de 40 años oriunda de Australia se calma.

► Tiffany Stratton

Y en Stay Busy with Armon Sadler aprovecharon eso recientemente para que compartiera su orgullo por que Tiffany Stratton la destronara como Campeona WWE:

«Hay una parte de mí que está un poco orgullosa de ella porque le enseñé bien, no puedo mentir. La traición todavía me carcome. Definitivamente, no debería estar tan cómoda.»

«Pensé que fue hermoso. Estoy dividida. Fue un momento hermoso ver a mi Tiffy convertirse en campeona. Estar en el otro lado de eso, ¿dolió un poco? Sí, pero al ver la reacción del público cuando me golpeó por la espalda, al ver las repeticiones y las reacciones, ni siquiera podía escucharme a mí misma en ese momento.

Fue hermoso. Fue hermoso que todos estuvieran como, ‘Oh, no va a pasar.’ Lo jugó perfectamente. Tengo que darle su mérito por eso.»

► Lyra Valkyria

O para que aplaudiera a Lyra Valkyria, la primera Campeona Intercontinental, por el final de su combate en King and Queen of the Ring en 2024:

«Fue algo que se sugirió que hiciéramos, solo algo diferente, para el Annihilator. Lyra Valkyria es un talento nuevo que tiene el mayor potencial. La amo. Me encanta trabajar con ella. Quería algo diferente para ella, y lo ensayamos un poco, pero obviamente, no puedes ir a toda velocidad en un ensayo; solo tienes que hacerlo. Fue una locura. Cuando lo vi de nuevo, yo misma me quedé sin aliento. En el momento, cuando lo haces, todo pasa tan rápido.

Regresamos al backstage, y esa joven, tan dulce, siguió agradeciéndome por todo. Dijo: ‘Fue genial. Fue fácil.’ Sé que, en el fondo, probablemente estaba adolorida y apenas podía respirar. Eso hizo más fácil para mí disfrutar ese momento porque ella regresó y me dijo que fue increíble, y que no le molestó para nada. Fue genial poder compartir ese momento con ella. Al verlo de nuevo, no sé si querría estar en el otro lado de eso.»

Nia Jax wanted to make sure they had to scrape Lyra Valkyria off the mat like a looney tunes character 😭😭 JESUS #WWEKINGANDQUEEN pic.twitter.com/DcspUo9yOK — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) May 25, 2024