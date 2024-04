¿Qué porcentaje de acciones de TKO posee Vince McMahon?

El ex director ejecutivo de WWE, Vince McMahon, ha reducido aún más su participación en TKO, la empresa matriz de WWE, después de vender más acciones una vez más. A finales de marzo, Vince McMahon vendía nuevamente acciones de TKO por valor de $100 millones, y en esta última semana vendió otros 3.4 millones de acciones, en dos transacciones diferentes, por un valor de 300 millones de dólares.

► Vince McMahon tiene menos del 5% de acciones de TKO

Brandon Thurston de WrestleNomics ha estimado que Vince McMahon ahora posee sólo el 4,7% de TKO, y señala que McMahon tiene poco más de 8 millones de acciones de la entidad recién formada tras su última venta. Es decir, poco más del doble de lo que representó su última venta.

Recordemos que el ex mandamás de la WWE ha vendido acciones de TKO varias veces desde el año pasado, incluidas dos ventas el mes pasado. La primera venta de acciones de TKO por parte de McMahon fue en noviembre de 2023, apenas dos meses después de la formación de la empresa, cuando se deshizo del 30% de su participación en la empresa por 700 millones de dólares. En definitiva, McMahon ha recaudado un total de 1.500 millones de dólares gracias a las ventas de acciones de TKO hasta ahora.

Todos los informes sugieren que no hay camino de regreso a la WWE para McMahon, ya que la promoción se está desmarcando del ex dueño de la compañía, que ahora está en una suerte de desgracia luego de recibir acusaciones de conducta sexual inapropiada y tráfico sexual. De hecho, WrestleMania 40 fue la primera edición del magno evento que no lo tuvo involucrado de ninguna manera.