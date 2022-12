¿Qué planes tiene WWE para la celebración de Kurt Angle?

Kurt Angle ha sido uno de los luchadores más populares en su época y tuvo una buena carrera en WWE y eventualmente le valió un boleto para el Salón de la Fama. Se retiró en WrestleMania 35, cuando perdió contra Baron Corbin, y desde entonces, el héroe olímpico solo ha continuado realizando apariciones esporádicas para WWE, y esta noche en Friday Night SmackDown tendrá una más, ya que WWE celebrará su cumpleaños número 54 durante el programa, que se emitirá desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania.

Hasta hace unas horas se desconocía qué podría suceder durante la celebración del cumpleaños de Kurt Angle; sin embargo, Fightful Select informó recientemente que WWE tiene algo especial reservado para esta ocasión. Se informa que celebración incluirá leche, pastel y un camión de leche.

“Se planeó un montón de leche, un pastel gigante y un camión de leche para la celebración de Kurt Angle a partir del jueves por la noche”.

Si bien no hay una confirmación oficial de lo que WWE planea hacer con todos los elementos anteriores, podría ser una forma de recordar el segmento del camión de leche de Kurt Angle durante la Attitude Era. También habrá que ver quiénes formarán parte del festejo, pero el misterio se develerá en pocas horas.

Lo que sí está confirmado para el programa, además de la celebración, es una lucha entre Shotzi y Shayna Baszler, al igual que una lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE entre The Usos contra Sheamus y Butch.

Don’t forget about @WWEonFOX Smackdown tonight, I will be having my birthday celebration. You’re not going to want to miss this!!!! #itstrue @WWE pic.twitter.com/2iwLs9FeZ9

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) December 9, 2022