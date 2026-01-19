¿Qué planes hay para Brock Lesnar en WrestleMania 42?

Brock Lesnar fue visto por última vez en Survivor Series 2025, donde contribuyó para la victoria de su equipo en el WarGames varonil, cuando hizo equipo con Bronson Reed, Bron Breakker, Logan Paul y Drew McIntyre. Los fanáticos se preguntan cuándo estará de vuelta en las pantallas, y parece que Royal Rumble 2026 sería el escenario propicio.

► Brock Lesnar vs. Gunther iría para WrestleMania 42

Según el último boletín del Wrestling Observer, se espera que Brock Lesnar aparezca en el evento premium en vivo Royal Rumble 2026 a finales de este mes, y ese podría marcar el inicio de su ruta hacia WrestleMania 41, que se llevará a cabo en el mes de abril en Las Vegas.

Dave Meltzer también señaló que WWE está considerando nuevamente programar Lesnar vs. Gunther para WrestleMania, un combate que la compañía ya intentó organizar en dos ocasiones. En ambas ocasiones, los planes se cancelaron por diferentes razones, la primera vez, porque la compañía consideró que «The Ring General» no se había desarrollado completamente como una estrella de alto nivel, y la segunda vez, hace un par de años, porque WWE se vio obligada a cambiar de rumbo después de que Lesnar fuera retirado de la programación debido a la demanda de Janel Grant.

Con Lesnar ya de vuelta en la programación de WWE y con Gunther luciendo fuerte, luego de haber retirado a Goldberg y John Cena, la compañía ve la oprtunidad perfecta para programar un combate entre ambos. Lesnar regresó al ring en WrestlePalooza en septiembre de 2025, derrotando a John Cena en un combate de gran repercusión tras su aparición en SummerSlam 2025. Si los planes se mantienen intactos, WrestleMania 42 finalmente podría ofrecer la colisión de dos pesos pesados ​​que los fanáticos han estado esperando tras el careo que tuvieron en Royal Rumble 2023.